Секретарь судьи в Печерском районном суде Киева сообщил, что решение по мере пресечения для бывшего президента Украины и нынешнего лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, которого подозревают в государственной измене и содействии терроризму, огласят в среду, 19 января, в 14:00.

Обвинение просило суд арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в миллиард гривен, а также обязать сдать паспорта и носить электронный браслет.

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Он находился за границей, куда срочно выехал 17 декабря после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку. Сегодня экс-президент прилетел в Украину, после чего отправился в суд.

Мы также рассказывали, что заседание по делу Порошенко началось с опозданием в 40 минут из-за желания экс-президента поменять суд. Порошенко подал ходатайство в Апелляционный суд Киева с целью изменения суда, который будет ему избирать меру пресечения, с Печерского на Шевченковский, но суд ему отказал. Вместе с тем, через 20 минут после начала заседания суд огласил перерыв для изучения защитой материалов дела. Как объяснил Алексей Гончаренко, у защиты Порошенко до этого не было возможности ознакомится с материалами. Через три часа заседание возобновилось, однако после объявляли еще один технический перерыв на 20 минут.

Кроме того, мы писали, что до объявления перерыва экс-президент Украины начал засыпать во время заседания суда.

"Страна" наблюдала за ходом судебного заседания в обновляемом материале.