Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, которые продолжают стоять под Печерским судом в Киеве, где избирают меру пресечения их лидеру, напади на журналиста телеканала "НАШ".

Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

На кадрах, которые показали в прямом эфире, видно, как несколько сторонников Порошенко начали дергать журналиста за курточку. Когда представитель телеканала решил отойти от них, несколько человек пошли за ним и начали выталкивать журналиста из толпы.

Ведущий телеканала "Наш" Макс Назаров сообщил "Стране" подробности нападения на журналиста канала у Печерского суда, где рассматривается дело Порошенко.

Пострадавший журналист - Тимур Страхов, его били по ногам. В данный момент на канале идентифицируют нападавших, инцидент заснят на видео.

Заявление в полицию уже подано. Тимур остался на рабочем месте после нападения и до сих пор работает под судом.

В данный момент на канале идентифицируют нападавших, инцидент заснят на видео.

Напомним, ранее сообщалось, что сторонники Порошенко блокируют выезды из суда на случай, если экс-президента возьмут под стражу и попытаются вывезти в СИЗО.

Кроме того, мы писали, что сторонники бывшего президента Украины заявили, что судье Алексею Соколову, который удалился для принятия решения, стало плохо и ему вызвали скорую. Однако в суде опровергли эту информацию.

Вместе с тем, силовиков сейчас под судом больше чем сторонников Порошенко.

"Страна" наблюдает за ходом судебного заседания и тем, что происходит возле здания суда, в обновляемом материале.