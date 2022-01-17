Сторонники Порошенко начали блокировать боковые выезды из территории суда. Видео
Сторонники Петра Порошенко, которому сегодня избирают меру пресечения, начали блокировать боковые выезды из территории Печерского суда на случай, если суд примет решение взять его под стражу.
К вечеру около суда людей уже гораздо меньше, чем было днём.
На видео можно заметить, что здание суда находится в оцеплении сотрудников правоохранительных органов. Пока обстановка спокойная, но ощущается некоторая напряженность.
Напомним, что сегодня Печерский районный суд Киева избирает для Порошенко меру пресечения. Его подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Следствие требует для него заключения под стражу на время расследования.
Ранее мы писали, что заседание по делу Порошенко началось с опозданием в 40 минут из-за желания экс-президента поменять суд. Порошенко подал ходатайство в Апелляционный суд Киева с целью изменения суда, который будет ему избирать меру пресечения, с Печерского на Шевченковский, но суд ему отказал. Вместе с тем, около 16:00 в суде объявили технический перерыв на 20 минут. Сейчас заседание продолжается.
Напомним, что "Страна" наблюдает за ходом судебного заседания в обновляемом материале.