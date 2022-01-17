Сторонники Петра Порошенко, которому сегодня избирают меру пресечения, начали блокировать боковые выезды из территории Печерского суда на случай, если суд примет решение взять его под стражу.

К вечеру около суда людей уже гораздо меньше, чем было днём.

На видео можно заметить, что здание суда находится в оцеплении сотрудников правоохранительных органов. Пока обстановка спокойная, но ощущается некоторая напряженность.

Напомним, что сегодня Печерский районный суд Киева избирает для Порошенко меру пресечения. Его подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Следствие требует для него заключения под стражу на время расследования.

Ранее мы писали, что заседание по делу Порошенко началось с опозданием в 40 минут из-за желания экс-президента поменять суд. Порошенко подал ходатайство в Апелляционный суд Киева с целью изменения суда, который будет ему избирать меру пресечения, с Печерского на Шевченковский, но суд ему отказал. Вместе с тем, около 16:00 в суде объявили технический перерыв на 20 минут. Сейчас заседание продолжается.

Напомним, что "Страна" наблюдает за ходом судебного заседания в обновляемом материале.