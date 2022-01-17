В партии "Слуга народа" считают, что прилетевший сегодня авиарейсом из Варшавы экс-президент Петр Порошенко пытался устроить "совершенно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние – вместо того, чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, требуемые законом".

Об этом говорится в официальном заявление политсилы.

"Его замысел сомнения не вызывает: из-за политизации дела, которое расследуется соответствующими органами сугубо в юридической плоскости, избежать какой-либо ответственности за собственные действия, да еще и заработать политические дивиденды. Не так давно этот политик заявлял о необходимости объединить усилия всех политических сил для противостояния российской агрессии, а сегодня - как и много раз до этого - демонстрирует поведение, направленное на раскол общества", - говорится в заявлении.

Также в "Слуге народа" призвали коллег из "Евросолидарности" "не участвовать в политическмх спектаклях". А в пример Порошенко поставили нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который более достойно реагирует на открытое против него уголовное производство.

"Мы считаем такие действия проявлением позорных привычек старой политики. Но нет иллюзий и не надеемся, что от этих привычек Петр Порошенко откажется. В то же время мы призываем представителей партии "Европейская солидарность" не участвовать в политических спектаклях и попытаться убедить своего лидера, что политизация и скандализация не могут быть заменой законным процедурам и судебному процессу. Досадно, но другой подозреваемый по "угольному делу", господин Медведчук, продемонстрировал больше уверенности в себе и выдержки, чем его давний товарищ господин Порошенко", - говорится в заявлении.

Кроме того, в Слуге народа" призвали соратников Порошенко "все же понять смысл слова "европейская" в названии политической силы.

"Уважать закон, соблюдать законные процедуры, выполнять предписания и уважать каждого своего согражданина независимо от политических предпочтений или социального статуса – это обязанность политика. В том числе и такого, как господин Порошенко", - напомнили "слуги народа".

Ранее "Страна" писала о заявлении Порошенко, что в аэропорту правоохранители в форме пограничников пытались не пустить его в Украину.

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"Страна" в режиме онлайн наблюдает за тем, как Печерский суд избирает меру пресечения экс-президенту Порошенко.