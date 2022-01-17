Прокуроры просят суд выбрать меру пресечения для бывшего президента Украины, лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко в виде взятия под стражу с возможностью внесения залога в миллиард гривен (35,7 миллионов долларов - Ред.)

Обвинение хочет обязать экс-президента Порошенко сдать паспорта и носить электронный браслет.

Напомним, сегодня Печерский районный суд Киева избирает для Порошенко меру пресечения. Его подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Следствие требует для него заключения под стражу на время расследования.

Также мы писали, что заседание по делу Порошенко началось с опозданием в 40 минут из-за желания экс-президента поменять суд. Порошенко подал ходатайство в Апелляционный суд Киева с целью изменения суда, который будет ему избирать меру пресечения, с Печерского на Шевченковский, но суд ему отказал. Вместе с тем, около 16:00 в суде технический перерыв на 20 минут. Сейчас заседание продолжается.

Кроме того, мы писали, что до объявления перерыва экс-президент Украины начал засыпать во время заседания суда.

"Страна" наблюдает за ходом судебного заседания в обновляемом материале.