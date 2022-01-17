Вечером в понедельник, 17 января, в Киеве, под Печерским судом, где избирают меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко, силовики значительно увеличили численный состав. Они стоят в полной амуниции.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Вместе с тем, по визуальным наблюдениям, силовиков больше чем сторонников Порошенко, которые сейчас блокируют выезды из суда на случай, если экс-президента возьмут под стражу и попытаются вывезти в СИЗО.

Напомним, Печерский районный суд Киева избирает для Порошенко меру пресечения. Его подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Сегодня экс-президент вернулся в Украину после длительного пребывания за границей.

Тысячи сторонников Порошенко собрались еще с утра под аэропортом "Жуляны" в Киеве, где они ожидали приземление самолета с экс-президентом. Тогда их было около тысячи. Позже сторонники Порошенко перебазировались к суду.

Также мы писали, что толпа сторонников экс-президента Петра Порошенко разгромила автомобиль около аэропорта "Жуляны". Инцидент произошел утром, в то время, как группа поддержки направлялась из аэропорта к Печерскому суду.