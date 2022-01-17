Сегодня утром, 17 января, в аэропорту Варшавы депутат от "Евросолидарности", руководителем которой является Петр Порошенко, Михаил Забродский (в недавнем прошлом командующий десантно-штурмовыми войсками Украины) поставил подножку Богдану Карабиньошу - журналисту Telegram-канала "ПАНЧЕНКО".

Журналист поинтересовался, почему Порошенко выругался на русском языке 17 декабря, когда ему пытались вручить подозрение.

В ответ на это Порошенко сказал, что это провокационный вопрос, после чего Забродский поставил журналисту подножку.

Напомним, что сегодня Печерский районный суд Киева избирает для Порошенко меру пресечения. Его подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Следствие требует для него заключения под стражу на время расследования.

Заседание по делу Порошенко началось с опозданием в 40 минут из-за желания экс-президента поменять суд. Порошенко подал ходатайство в Апелляционный суд Киева с целью изменения суда, который будет ему избирать меру пресечения, с Печерского на Шевченковский, но суд ему отказал. После технического перерыва около 16:00 заседание продолжается.

Тем временем, сторонники Порошенко начали блокировать боковые выезды из территории суда. Они опасаются, что суд примет решение взять его под стражу.

За ходом расследования можно следить в постоянно обновляемом материале "Страны".