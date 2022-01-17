Профайл бывшего президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко исчез из сайта розыска Министерства внутренних дел Украины (МВД).

Об этом свидетельствуют данные на соответствующем сайте.

Отметим, "Страна" уже писала, что это должно произойти, так как в розыск Порошенко объявили с целью его доставки на судебное заседание по мере пресечения, а он туда пришёл сам. Потому и в розыске его пропал смысл.

Напомним, 30 декабря сообщалось, что украинские правоохранительные органы не объявляли Петра Порошенко, хотя Офис генпрокурора подтвердил ходатайство о его взятии под стражу. Тогда еще фамилия и имя Петра Порошенко не значились в базе розыска МВД.

Сегодня же сообщалось, что анкета Порошенко появилась в базе розыска МВД. При этом "дату исчезновения" экс-президента обозначили - 24 декабря 2021 года, в тот день, когда судья разрешил его задержать для привода в суд.

Сегодня, 17 января, Печерский районный суд Киева избирает для Порошенко, который после длительного пребывания за границей сегодня вернулся в Украину, меру пресечения. Его подозревают в государственной измене и содействии терроризму.