Анкета бывшего президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко появилась на сайте розыска Министерства внутренних дел Украины. Он значится во внутриукраинском розыске.

"Дату исчезновения" Порошенко обозначили - 24 декабря 2021 года, в тот день, когда судья разрешил его задержать для привода в суд.

"То есть, после того как Порошенко изберут на суде сегодня меру пресечения его из розыска должны удалить (если только он снова не сбежит)", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, 30 декабря сообщалось, что украинские правоохранительные органы не объявляли Петра Порошенко, хотя Офис генпрокурора подтвердил ходатайство о его взятии под стражу. Тогда еще фамилия и имя Петра Порошенко не значились в базе розыска МВД.

Сегодня, 17 января, Печерский районный суд Киева избирает для Порошенко, который после длительного пребывания за границей сегодня вернулся в Украину, меру пресечения. Его подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Следствие требует для него заключения под стражу на время расследования.

Также сообщалось, что прокуроры просят суд арестовать Порошенко с миллиардным залогом и обязательством сдать паспорта.

"Страна" следила за возвращением Порошенко в Украину и наблюдает за ходом судебного заседания в обновляемом материале.