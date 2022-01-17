Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, которые продолжают стоять под Печерским судом в Киеве, заявили, что что судье Алексею Соколову, который удалился для принятия решения, стало плохо и ему вызвали скорую.

"Мне сейчас прислали смс... Судье стало плохо, он вызвал медиков", - сказал один из сторонников Порошенко в зале суда.

Вместе с тем, в Печерском суде Киева корреcпонденту "Страны" опровергли эту информацию.

"Не знаем кто распространил эту информацию, судья находится в совещательной комнате", - заявили в канцелярии суда.

Напомним, Печерский районный суд Киева избирает для Порошенко меру пресечения. Его подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Подробнее о деле экс-президента мы писали в отдельном материале.

Мы также рассказывали, что сторонники Петра Порошенко начали блокировать боковые выезды из территории Печерского суда на случай, если суд примет решение взять его под стражу.

Кроме того, сообщалось, что силовики под судом значительно увеличили численный состав. Они стоят в полной амуниции. Вместе с тем силовиков к вечеру стало больше чем сторонников Порошенко.