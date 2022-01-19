Сегодня, 19 января, на 14:00 назначено новое судебное заседание в Печерском райсуде Киева. Там должны огласить меру пресечения Петру Порошенко по делу о терроризме и госизмене.

Оно касается закупок угля в "ДНР" и "ЛНР" в 2014-2015 годах, что следствие считает, делалось по приказу Порошенко, который таким образом "профинансировал терроризм". По этому же делу проходит один из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Прокуратура просит для Порошенко два месяца ареста в СИЗО с правом выхода под залог в сумме одного миллиарда - но с условием запрета на выезд из страны и ношения электронного браслета.

Меру пресечения начали рассматривать еще в понедельник, 17 января, когда Порошенко только прилетел в Киев из Варшавы. Однако суд в тот день не вынес никакого решения, процесс затянули до поздней ночи, после чего судья объявил перерыв до сегодняшнего дня.

Перипетии первой попытки взять Порошенко под арест - в репортаже "Страны". Следим за новым судом в режиме онлайн.

Стрим из суда:

14:05 На здание Печерского суда сторонники Порошенко повесили плакат "Зе game over". На плакате также изображён средний палец.

Примечательно, что плакат повесили напротив гостиницы "Hyatt", где по слухам поселился госсекретарь США Энтони Блинкен.

13:46 К микрофону пригласили Порошенко.

Он перечисляет все "грехи" Зеленского, в том числе с отключением электроэнергии и нестабильной работой промышленности. "Они боятся нас, мы с вами должны остановить этот процесс. Нас собралось не меньше, чем позавчера. И мы готовы бороться за Украину. И мы обязательно победим", - говорит он.

Он добавил, что все происходящее происходит по указу Монастырского (министра внутренних дел Дениса Монастырского, Ред.), и сегодня полиция напомнила в действиях силовиков Януковича, била ветеранов АТО эбонитовыми палочками, мешая людям согреться и выпить чай.

"Я верю, мы победим, и для этого сегодня я иду на это судилище", - сказал он, заходя в Печерский суд.

13:45 Тем временем сторонник Порошенко жалуется, что ему за прошлые митинги не заплатили.

"Настоятельно рекомендую Петру Порошенко и Европейской солидарности пересмотреть свое отношение к людям. Вас поддерживает полстраны не из-за большой любви, а из страха проснуться в авторитарной стране. Вы же не способны выполнить элементарные обещания. Мне лично и десяткам других, кто был в Жулянах и под Печерским судом обещали вернуть деньги за проезд. Ждем до сих пор. Я из Харькова, потратил туда и обратно 448 грн. Но люди же ехали со Львова, Херсона, Полтавы!", - написал Алексей Небилиця.

13:43 В целом на уличных акциях за Порошенко царит уже привычная атмосфера треша. Телеведущий и член "Евросолидарности" Виталий Гайдукевич в прямом эфире схватил силовика за воротник, когда тот стоял к нему спиной.

Это действие он сопроводил криком "номер должен быть виден!" Речь шла о номере на шлеме, который перекрывался воротником.

Полицейский, которого схватил Гайдукевич, потребовал его не трогать, но мер к Гайдукевичу не принял.

13:41 У микрофона выступает член партии "ЕС" Алексей Гончаренко. Он говорит, что "пока украинцы борются с Путиным, Зеленский борется с Порошенко".

Он призывает собравшихся кричать "Вместе и до конца" и "Слава Украине!"

13:41 Тем временем у здания Печерского суда все больше сторонников Порошенко. Пытается как-то согреться лидер "Голоса" Кира Рудык.

13:28 Правоохранители под Печерским судом изъяли у сторонников Порошенко покрышку. Мужчина, который ее принёс, задержан. По данным "Страны", это бывший политзаключенный Владимир Балух.

Его сначала задержали, но потом тут же отпустили к депутату от "ЕС" Вятровичу.

13:27 Как пишет Telegram-канал APnews, госсекретарь США Энтони Блинкен, который приехал в Украину на встречу с Зеленским, поселился в пятизвездочном отеле Hyatt.

Он находится через дорогу от Печерского суда. А значит, из окна Блинкена может быть такой вид.

13:21 Сегодняшние надписи на плакатах группы поддержки Порошенко отличаются особой креативностью: "Україні не личить Зе-кохання", "I'll be back Poroshenko", "Печерне судилище", "Політичні репресії Зе не врятують", "Порох є дамо вогню", "Слуги Свати Москви", "Порох сила, Зе - могила", "Порох - за Україну, ми за Пороха".

13:11 Сторонники Порошенко восстанавливают разрушенные палатки, которые пострадали в ходе столкновений с полицейскими. В коробках действительно находятся бутерброды.

Некоторые из ящиков уже подпорчены мышами.

13:09 Сам Порошенко перед судом зашёл помолиться в Свято-Михайловский собор ПЦУ.

13:08 Столкновения между сторонниками Порошенко и правоохранителям прекратились. Под Печерским судом собралось около тысячи человек.

12:58 Депутат от Европейской солидарности Владимир Вятрович уже под Печерским судом.

12:57 У здания суда минимум 8 автобусов Нацгвардии и несколько машин с нацполицией.

12:52 В прямом эфире ведущая заявила, что правоохранители использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих с буржуйками и палатками. Тем самым слезоточивый газ попал на работников СМИ.

По словам уполномоченной "Солідарної справи громад" Антонины Бузило, около сотни полицейских спровоцировали столкновения, забрали бочки, где хотели распалить костер, дрова и часть буржуек, барабаны, бутерброды и термосы с горячим чаем, которыми люди планировали согреваться.

Впрочем, это не помешало протестующим начать расставлять свои палатки.

12:49 Под судом началась акция в поддержку пятого президента Украины. Люди подходят ближе к зданию и держат в руках плакаты: "Руки геть від Порошенка".

Через час с лишним здесь начнут избирать меру пресечения для Порошенко, подозреваемого в госизмене.

Уже заработала сцена.

12:48 Столкновения продолжаются, правоохранители оттесняют сторонников Порошенко от палаток, которые они установили перед зданием Печерского суда.

12:38 Стрим из-под суда.

12:37 Под Печерским судом начались новые столкновения, правоохранители пытаться отобрать у сторонников Порошенко бочки, дрова и буржуйки.

12:33 Под судом много полиции в полной амуниции.

12:27 Порошенко мобилизовал в свою массовку под Печерским судом националистов Дмитрия Корчинского.

12:25 Пока его сторонники пытались согреться под Печерским судом и толкались с полицией, Порошенко сходил в храм освятить воду. На выходе из церкви он заявил, что эта вода "изгоняет дьявола".

12:19 Под Печерским судом монтируют сцену. То есть, сегодняшнее заседание снова пройдет громко.

12:11 Вот еще несколько фотографий эпической битвы за бочку, возле которой сторонники Порошенко собирались греться.

12:00 Сегодня как и в прошлый раз под Печерским судом Порошенко снова собирает своих сторонников. Между ними и полицией уже произошла потасовка - после того, как активисты "Евросолидарности" пытались зажечь костер в бочке. Бочку отобрали.