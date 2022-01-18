Политическая партия "Европейская солидарность", главой которой является недавно вернувшийся в Украину экс-президент страны Петр Порошенко, в соцсетях созывает всех завтра на акцию под Печерский суд. Ее начало - в 13:00.

На заседании, которое начнётся в 14:00, пятому президенту должны огласить меру пресечения. Его подозревают в госизмене из-за покупки угля в ЛДНР.

Прокуратура просит 2 месяца ареста с правом внесения залога в 1 млрд грн. Обвинение также хочет обязать экс-президента Порошенко сдать паспорта и носить электронный браслет.

Напомним, Порошенко экстренно покинул страну месяц назад после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку. В "Евросолидарности" позже заявили, что Порошенко планово вылетел в Турцию и Польшу, хотя билет был куплен менее чем за два часа до вылета.

Всего пару дней спустя он стал подозреваемым в терроризме и госизмене по так называемому "угольному делу", которое касается закупок угля в "ДНР" и "ЛНР" в 2014-2015 годах.

Пока бывшего гаранта не было в стране, суд арестовал по его делу почти все активы, которые есть в его декларации.

"Страна" следила за возвращением Порошенко и судом в режиме онлайн. Как это было — в нашем материале.

Также мы рассказывали, почему вчера суд так и не смог вынести по нему решение.