Сегодня к сторонникам Петра Порошенко примкнули националисты из "Братства" Дмитрия Корчинского. Сам он уже обвинил полицию в неконструктивном поведении во время акции под Печерским судом.

Об этом Корчинский написал в Facebook.

"Под Печерским судом полиция, к сожалению, ведет себя не конструктивно. Она проявляет ненужную агрессию, прибегает к провокациям. Это общая тенденция в последнее время. Странно, что полицейские со своими нищими зарплатами с таким вдохновением защищают судей-мультимиллионеров. Впрочем, может быть, в МВД и правы: чем хуже кормят полицию, тем она злее", - заявил лидер "Братства".

"Сегодня под Печерским судом, судя по всему, будет жарко. Порошенко мобилизовал в свою массовку националистов Дмитрия Корчинского", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, сторонники Порошенко уже собрались у Печерского суда в Киеве, который сегодня должен огласить вердикт по мере пресечению экс-президенту. Между участниками митинга и правоохранителями начались столкновения.

Также мы писали, что под судом после стычек со сторонникам Порошенко пострадали правоохранители, был применен слезоточивый газ.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как Порошенко сегодня снова избирают меру пресечения.