Днем в среду, 19 января, сторонники Порошенко собрались у Печерского суда в Киеве, который сегодня должен огласить вердикт по мере пресечению экс-президенту. Между участниками митинга и правоохранителями начались столкновения.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Протестующие хотели разжечь костер в бочке, но правоохранители этого не позволили. Начались столкновения. Спустя некоторое время противостояние закончилось. Правоохранителям удалось забрать бочки.

По состоянию на 12:00 сторонников Порошенко значительно меньше, чем правоохранителей, поэтому они особо не сопротивлялись.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как Порошенко сегодня снова избирают меру пресечения.

Напомним, Петр Порошенко вернулся в Украину 17 января. Самолет с Порошенко сел в киевском аэропорту "Жуляны" в 09:10 понедельника. После этого экс-президент отправился в Печерский райсуд, который должен был избрать ему меру пресечения по делу о госизмене.

"Страна" сообщала, что заседание по Порошенко началось с 40-минутным опозданием из-за желания экс-президента поменять суд. В ходатайстве его адвокатам отказали.

Мы писали, что в итоге решение по мере пресечения для Порошенко перенесли на среду, на 14:00.

"Страна" подробно рассказывала, как Порошенко вернулся в Украину и почему суд так и не смог вынести по нему решение.