Подозреваемый в госизмене экс-президент Петр Порошенко в среду, 19 января, прибыл в Печерский райсуд столицы на заседание по избранию ему меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Порошенко прибыл примерно за 10 минут до начала заседания, назначенного на 14:00. Он выступил перед сторонниками.

Отметим, что следствие требует арестовать Порошенко с правом выйти под залог в 1 миллиард гривен.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как Порошенко сегодня снова избирают меру пресечения.

Напомним, что сторонники Порошенко начали собираться перед судом заранее. Они ранее уже вступили в столкновения с правоохранителями, которые отбирали у них буржуйки, дрова и бочки, в которых участники акции хотели разжечь огонь.

Мы сообщали, что под Печерским судом после столкновений со сторонникам Порошенко пострадали правоохранители, был применен слезоточивый газ.

Кроме того, мы писали, что в сторонникам Порошенко под судом примкнули националисты Корчинского, а сам он уже обвинил полицию в неконструктивных действиях под Печерским судом.

Также "Страна" писала, что бывший заключенный в России Балух принес под Печерский суд покрышку, его задержали, но тут же отпустили.