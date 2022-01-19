В среду, 19 января, правоохранители под Печерским судом изъяли покрышку у бывшего заключенного в России Владимира Балуха, который пришел на митинг сторонников Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Балух оказывал сопротивление правоохранителям и не отдавал им покрышку. В результате его задержали, но потом отпустили. Его забрал народный депутат от "Евросолидарности" Владимир Вятрович.

Напомним, ранее под Печерским судом, который сегодня огласит меру пресечения Порошенко, начались столкновения между сторонниками экс-президента и правоохранителями.

Также мы писали, что под судом после столкновений со сторонникам Порошенко пострадали правоохранители, был применен слезоточивый газ. К 13:00 ситуация стала более спокойной. Полиции удалось забрать у участников акции дрова, буржуйки и бочки, в которых те пытались развести огонь и из-за которых начались столкновения. Всего у суда собралось около тысячи человек.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как Петру Порошенко сегодня, 19 января, снова избирают меру пресечения.