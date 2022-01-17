Один из главных спикеров власти Алексей Арестович уволился с поста внештатного советника Ермака и спикера украинской делегации в ТКГ.

Об этом он объявил в эфире 4 канала.

Сказал, что по личным причинам.

Но накануне он раскритиковал политику власти и обвинил Зеленского в нарушении базовые предвыборные обещания. Арестович сказал, что нынешняя власть слишком "забюрократизировалась".

"В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать – "забюрократиться". Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка. Где это все?" – заявил Арестович.

Ранее мы писали, что Алексей Арестович назвал бывшего президента США Обаму невменяемым из-за отказа помочь Украине.

Также "Страна" сообщала, что Алексей Арестович в интервью телеканалу "Дом" пригрозил главе Кремля Владимиру Путину нацеливанием на Москву ракет.

Кроме того, мы рассказывали, что Арестович призвал готовиться к наступлению на Донбассе, если Путин заболеет.