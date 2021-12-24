Советник главы Офиса президента (ОП) Украины и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в ответ на заявление Владимира Путина, что Украина появилась благодаря Ленину, сказал, что украинцы создали Россию и Советский Союз.

Об этом Арестович сообщил на YouTube-канале Politeka.

"Клоуны, мы придумали вашу Россию, и мы придумали ваш Советский Союз, и в лучшие годы Советского Союза им правили украинцы, днепропетровский клан. Вы посчитайте Героев Советского Союза, украинцев с фамилиями на "енко", - заявил советник главы ОП и спикер украинской делегации в ТКГ.

По его словам, Российскую империю придумал ректор Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович.

"Который вас, идиотов, Романовых и всю эту с кашей в бороде Московию убеждал, что надо провозглашать себя Россией. Потому что только тогда вы получите хоть какое-то признание в мире, затхлая Московия, сидящая в болотах", - добавил Арестович.

Он назвал украинцев "авторами двух империй", России и Советского Союза. "Если нужно, повторим", - сказал советник.

Ранее "Страна" сообщала, что Алексей Арестович заявил, что Украина не примет условия "ЛДНР" по открытию КПВВ на новогодние праздники.

Также мы писали, что советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович назвал новую дату "нападения России на Украину". Атака, по его мнению, может произойти во время рождественских каникул.