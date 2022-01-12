Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, который в прошлом году грозился направить украинские ракеты на Москву, назвал невменяемым экс-президента США Барака Обаму.

Об этом он заявил в эфире на YouTube-канале Ukrlife.tv.

"Если бы они хотели гарантированно сделать так, чтобы Россия не вторглась в Украину, они могли бы осуществить программу помощи так и такую, что самые отпетые российские сумасшедшие, желающие войны против Украины, отказались бы от этой войны", - сказал Арестович.

По его словам, это можно было сделать еще несколько лет назад.

На вопрос, почему это не произошло, Арестович ответил: "Потому что сначала был невменяемый Обама с его левым проектом мира, в котором он никуда не вмешивается и мир-дружба-жвачка, зеленый мир и прочее-прочее".

У следующего президента США Дональда Трампа, по словам Арестовича, была своя политика, он "пытался договориться с мистером Путиным". При Джо Байдене США "начали переоценку" и проводят "стратегические встречи" с представителями России, добавил советник.

Момент про "невменяемого Обаму" на видео - с 49:30

Ранее Арестович отказался верить в давление США на Киев по реализации Минских соглашений.

Он также предсказывал, что президент России Владимир Путин нападет на Украину на католическое Рождество.