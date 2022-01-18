Вчера, пока шел суд над Порошенко, случилось не менее эпохальное событие: команду президента покинул один из главных ее спикеров Алексей Арестович.

До 2020 года он называл себя военным экспертом и являлся желанным гостем на эфирах телеканалов Петра Порошенко, где яростно критиковал Зеленского.

Однако уже осенью-зимой того же года он внезапно для всех стал советником главы ОП Андрея Ермака и спикером Трехсторонней контактной группы. То есть перешел в лагерь власти и принялся ее наоборот хвалить.

А вчера заявил, что Зеленский не исполнил своих обещаний, поэтому он, Арестович, его покидает.

"Страна" разбиралась, почему один из самых активных спикеров Банковой решил уйти.

Много врал и попал к Ермаку

Об Алексее Арестовиче в Сети заговорили в конце 2017 года.

На тот момент он был известен на телеканалах как "военный эксперт", который постоянно рассказывает о победах Украины и скором поражении "ДНР", "ЛНР" и России.

Но в декабре Арестович заявил, что все это время он врал и вел "черную пропаганду" против России. А на самом деле вопросы языка и украинского национального строительства его вообще не интересуют.

Украинский "нацбилдинг" он вообще раскритиковал и обвинил в нетерпимости, когда запрещают думать, что хочется, и диктуют, на каком разговаривать языке.

На удивление, своими постами Арестович не вызвал тогда почти никакого хейта. Более того, его продолжали приглашать на телеканалы.

Ходили слухи, что "каминг-аут" был вызван остановкой финансирования со стороны структур, которые платили Арестовичу за "вранье". Курировала этот вопрос тогда Банковая. И в этом контексте откровения Алексея рассматривались многими как часть более масштабного процесса: обрушения идеологических конструкций, насаждаемых Порошенко.

Как раз в 2017 году рейтинг президента скатился до 22%, и любые нарративы, которые транслировались тогда с Банковой, вызывали в обществе только отторжение. Уже тогда было понятно, что выиграть следующие президентские выборы Порошенко смог бы лишь через массовые фальсификации. А выборы 2019 года лишь подтвердили полное банкротство идеологии, которую он насаждал.

Вольно или невольно, Арестович тогда стал одним из первых признаков того, что власть Порошенко теряет легитимность в глазах общества. Причем даже той его части, которой было близко "вранье" эксперта.

После своего каминг-аута активность Арестовича поугасла, и заговорили о нем уже осенью 2019 года. Он написал пост, что более года провел в АТО по контракту и служил в разведке одной из механизированных бригад, которая дислоцируется в Краматорске.

Там он даже якобы был ранен, хотя непонятно, как, поскольку Краматорск довольно далеко от линии фронта. Служба в роли добровольца, отметил блогер, способствовала повышению его звания - был капитаном, стал майором.

После чего Арестович опять стал "говорящей головой" из телевизора и был тепло встречен телеканалами Порошенко. Соответственно, там, да и на других площадках, он много критиковал Зеленского и его власть.

Интересно, что тогда же он предсказывал, что Зе свой срок не досидит, а Украина потеряет новые территории.

Правда, в октябре 2020 года у Алексея случилась переоценка ценностей. Он позитивно оценил послание Зеленского в Раде, заявив, что президент много работает. Потом Арестович дал интервью, в котором похвалил идею Зеленского о пяти вопросах.

28 октября его назначили спикером Украины в ТКГ и советником Андрея Ермака. Это стало знаковым событием, учитывая, что Арестович был известен как адепт "партии войны".

Понятно, что его задачей было ретранслировать, что скажет Банковая. И разубеждать "патриотов", что происходят какие-то уступки России по вопросу Донбасса.

Арестовича назначили на фоне скандала с Витольдом Фокиным - замом главы ТКГ, который призвал Киев исполнять Минск-2 и заявил, что между Россией и Украиной нет никакой войны. Видимо, чтобы исключить подобные сценарии в будущем, на роль спикера выдвинули Арестовича.

Но скоро он далеко вышел за пределы своего изначального функционала.

"Наш" русский язык, курс на Китай и диверсии в России

На Банковой Алексей Арестович быстро начал заниматься тем, чем привык - стал экспертом по всем вопросам. И начал транслировать нарративы Банковой, которые выходили далеко за пределы вопроса Донбасса.

Ему доверяли озвучивать тезисы, которые не могли себе позволить чиновники. И часто через Арестовича в общество вбрасывались идеи, которые никто, возможно, и не собирался реализовывать.

Так, именно Арестович летом 2021 года грозил, что Киев сделает разворот в сторону Китая, если Запад будет и дальше много требовать от Украины, но не примет ее ни в НАТО, ни в ЕС.

Понятно, что это был блеф, но такой нарратив действительно распространяли и другие лояльные Банковой спикеры - например, руководители партии "Слуга народа". На деле же украинская власть беспрекословно слушалась американцев по китайскому вопросу, то отобрав у КНР завод "Мотор Сич", то разорвав по указке США контракты с Huawei.

Также Арестович стал одним из ретрансляторов идеи о том, что Украине пора "вернуть" русский язык и отобрать у России монополию на него.

Аналогичные идеи озвучивала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. То есть это были тезисы Банковой. Но, учитывая, что реальных шагов на этот поприще никто не делал, то вбрасывали эту мысль сугубо ради пиара. Чтобы сбить российские обвинения об ущемлении русского языка в Украине. Мол, наш язык - хотим и ущемляем.

Из той же оперы - предложение переименовать Украину в "Рус-Украину". Идею также озвучивал Арестович. То есть он вел на Банковой тему "борьбы за русское наследство".

Были у Арестовича и прогнозы. В начале 2021 года он предрекал большое обострение на Донбассе уже весной и говорил, что Украина "отлупит" Россию и перейдет в контрнаступление. Сбылась только первая часть его предсказания.

Тем не менее, это была еще одна специальность Арестовича - говорить о военных "перемогах". Как он это делал в тот период, когда "много врал о войне". Например, Алексей заявлял, что Украина скоро направит свои ракеты на Москву и начнет устраивать диверсии в России.

Но затем Арестович покинул команду Ермака и Зеленского. Что произошло?

"Плохой знак для Зеленского"

Вчера, в эфире одного из телеканалов, Арестович рассказал, что уходит из Офиса президента. И раскритиковал Зеленского, что он больше не говорит с людьми.

Также, по его словам, Зеленский после прихода к власти нарушил свои основные предвыборные обещания, касающиеся экономической свободы и гуманитарной политики.

"Зеленский на чем сделал кампанию? Он же пришел на разговор с людьми. Оно не всегда было гладким, он запинался, но очень искренне говорил. Когда он в последний раз выступал не под запись, не срежиссированную? Наша же сила в том, что президент говорит со всеми напрямую. В этом его основная фишка - говорить, обращаться, объяснять, разъяснять свою политику. Где это все? В кого мы превратились?

Бюрократия, справки, зайдите - не зайдите, протокол. Больше удара по яйцам себе нельзя было нанести. Это худшее, что с нами можно было сделать - забюрократиться. Мы же должны были быть веселыми ребятами, которые за народ отомстят олигархам, все расставят, реформируют страну и создадут условия для следующего скачка. Где это все?" – заявил Арестович "4 каналу" 17 января.

Но увольняться он задумал, видимо, еще раньше. 14 января он уже покритиковал политику Банковой в интервью журналисту Юрию Романенко.

Арестович заявил, что подчиненные часто не исполняют указаний Офиса президента. И сейчас в Украине "сформировалась культура имитации", которая и стала причиной, по его мнению, развала Советского Союза.

"Это то, что погубило Советский Союз и это то, что являлось его родовой болезнью родовой. Когда мы говорили, что урожай собран и все хорошо, а в реальности творилось прекрасно то, что творилось", - объяснил он.

Также он ответил "не знаю" на вопрос, остается ли работать в ОП.

В соцсетях это решение зама Ермака вызвало ажиотаж.

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова предполагает, что Арестович сейчас станет критиковать власть:

"Алексей Арестович уволился с должности первого советника главы Офиса президента. Прогнозирую, что ряды критиков власти пополнились содержательным спикером".

"Ждем тонны взаимного дерьма в спины друг друга", - вторит ей телеведущий Макс Назаров.

Другие пишут, что в команде президента все плохо, раз "крысы бегут с корабля".

"Увольнение Арестовича с позиции советника Ермака, и из ТКГ по Донбассу - очень плохой знак.

Проститутки такого пошиба покидают военные обозы только перед жесточайшим разгромом или расстрелами", - пишет близкий к депутатскому корпусу телеграм-канал "Темный рыцарь".

"Увольнение Арестовича все комментируют исключительно фразами про крысу и тонущий корабль. Никому и в голову не приходит говорить о профессионализме или результатах работы сбежавшего товарища. Арестович – хорошая иллюстрация кадровой политики нынешней власти в целом", - пишет журналист Вячеслав Чечило.

Волонтер Энрике Менендес тоже пишет, что интересен не сам по себе Арестович, а те, кто его назначил и заставил озвучивать разнообразные странные тезисы.

"Ушла эпоха… Арестович уволился с поста советника главы Офиса Президента и спикера украинской делегации в ТКГ.

В таких случаях СМИ обычно делают подборку самых ярких, может быть, скандальных высказываний, чем запомнился человек. Но если примерить это к Арестовичу, то у него скандальным было каждое заявление. Каждый раз, когда человек что-то говорил, хотелось покрутить пальцем у виска. Тут в пору попробовать сделать анти-список, типа "адекватные заявления Арестовича". Но этот список будет пуст.

Конечно, проблема не в самом Арестовиче. Я много раз пересекался с ним на эфирах и это обаятельный, не глупый человек, который просто выполняет определённую роль. Почему он на неё соглашается оставлю за скобками, потому что это отвлекает нас от главного – неадекватного Офиса Президента.

Под словом "неадекватный" я имею в виду, что главный переговорный орган страны просто несоразмерен масштабу проблем, которые перед нами стоят. Он просто на просто не в состоянии хотя бы вести переговоры, не говоря уже о том, чтобы дать позитивный результат. Я как-то писал, что вместо всей украинской делегации в минской ТКГ можно поставить картонный трафарет спайдер-мэна и ничего не изменится. Я был не прав. Трафарет смотрелся бы солиднее.

Наша делегация (за редким исключением, ведь там есть и хорошие люди) это заевшая пластинка, которая постоянно ретранслирует глупости. Вредные глупости. А иногда ещё и портит воздух в комнате. Согласитесь, что трафарет выглядит на этом фоне выигрышнее. И это безусловная проблема ОП, ведь рыба гниёт… блин, кого я обманываю – рыба сгнила.

В то время, как нам критически нужны новый переговорный формат с Россией, перезапуск минского трэка и оживление Н4, мы судорожно готовимся – подумать только, что мы всерьёз это обсуждаем, - к вторжению! Зачем нам тогда вообще ОП? Если война это наша единственная альтернатива, то это задача Генштаба. А дороги может и местная власть строить".