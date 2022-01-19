В Крещенье премьер-министр Денис Шмыгаль пришел на Кабмин в футболке в поддержку вакцинации. И сообщил, что сразу после заседания правительство в полном составе будет делать бустерную дозу.

Шмыгаль констатировал, что коронавирусная статистика в Украине снова пошла вверх, омикрон быстро распространяется, поэтому украинцам нужно и дальше соблюдать карантинные меры и вакцинироваться. В повестке дня сегодняшнего Кабмина было достаточно много проектов на медицинскую тему. В том числе, о сроках действия ковид-сертификатов и гуманитарный вакцин от Китая, которые Украина согласилась принять без гарантий со стороны поставщика.

Разбирались, что принял Кабмин 19 января.

За лекарства ответят

В Украине хотят имплементировать в фармацевтическое законодательство европейские нормы.

Кабмин согласовал законопроект, которые прописывает обязанности и права владельцев регистрационных удостоверений на лекарства.

В частности, в украинском законодательстве появится понятия заявитель и владелец регистрационного удостоверения. Заявитель - это представитель собственника прав на препарат, который будет подавать заявку на его регистрацию в Украине. Причем, чтобы получить статус заявителя, компании придется регистрировать юридическое лицо. То есть, это будет представитель производителя в Украине.

Именно заявитель будет отвечать за безопасность и эффективность лекарственного средства и достоверность информации в регистрационном досье.

Планы по земле

Кабмин утвердил порядок консервации земель.

Правительство приняло постановление на эту тему в качестве подзаконного акта к закону об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, изменения в который были внесены в апреле прошлого года.

В частности, под консервацию пойдут деградированные земли, которые подвергались разного рода неблагоприятному воздействию, в частности, эрозии грунта, загрязнению химическими веществами, а также если там шла разработка полезных ископаемых.

В порядке консервации земель прописаны показатели, которые будут основанием для выведения участка из пользования. К примеру, если содержание глины в грунте более 50%, содержание гумуса менее 0,5-1% содержание алюминия больше 3 миллиграмм на 100 грамм грунта, зафиксировано превышение содержания цезия более чем 15 Ки на квадратный километр, стронция - свыше 3 Ки и т.д.

Консервировать будут земли, независимо от формы собственности - по инициативе владельца или на основании решения Госгеокадастра.

Консервация участков может быть временной, а затем их снова станут выводить в пользование.

Но на время консервации любая хозяйственная деятельность на земле запрещена.

На этом же заседании правительство одобрило общегосударственную программу использования и охраны земель. Как одна из целей заявлено снижение доли используемых под сельское хозяйство земель с 54% до 44%. Сегодня аграрии работают на 32,8 млн гектар, тогда как даже с учетом экспорта Украине достаточно 22,6 млн гектар сельхозземель, а только для удовлетворения внутреннего спроса - 17,7 млн.

Консервация земли станет одним из способов выведения угодий из оборота. В последующем их могут пустить на расширение площадей под природно-заповедным фондом и лесами.

На выполнение этой программы понадобится 22,8 млрд гривен. Но из бюджета дадут только чуть больше 3 млрд, а 19,7 млрд потратят землевладельцы и землепользователи.

Частников допустят к реабилитации

С подачи Минсоцполики, Кабмин утвердил порядок реабилитации отдельных категорий лиц (как правило, граждане с инвалидностью).

В частности, прописано, что местные власти должны будут принимать свои программы по реабилитации в коммунальных реабилитационных учреждениях.

Также граждане, нуждающиеся в реабилитации смогут обращаться напрямую в профильные центры, а не в органы соцзащиты. То есть, люди смогут выбирать, где проходить реабилитацию по своему усмотрению, а не ехать, куда пошлют. Реабилитационное учреждение должно будет рассмотреть заявку в течение пяти дней. В государственной программе по реабилитации смогут участвовать также частные реабилитационные центры.

Расширение медиа-империи Зе

Мы уже писали, как у Зеленского под выборы создают медиа-империю.

И вот - очередной шаг. Мультимедийной платформе иновещания Украины (МПИУ), которое курирует телеканалы иновещания UA и "Дом", и госпредприятию "Реинтеграция и восстановление" расширили штатное расписания. Соответствующее постановление утвердил Кабмин.

В пояснительной записке указано, что МПИУ обратилось в Кабмин с предложение увеличить штат на 110 человек (до 540 человек).

Это пояснили "значительным расширением производства", созданием аудиовизуальных продуктов, распространению их в соцсетях и СМИ, разработкой социальной рекламы и пр.

В частности, в этом году информационных программ, рассчитанных на вещание в Крыму, донецкой и Луганской областях, планируется произвести на 994 часа.

Планируется увеличение штата художественно-производственного персонала, технических специалистов, а также будут набирать людей под открытие международных корреспондентских пунктов.

Предприятие "Реинтеграция и восстановление" курирует контрольно-пропускные пункты в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. На него планируется возложить дополнительные функции - по мониторингу, консультационным услугам и организации бесплатной перевозки граждан. Штатное расписание для этого госпредприятия утвердили на уровне 176 человек.

На выполнение нового постановления понадобится больше 86 млн гривен из госбюджета в этом году, 92,3 млн в следующем и 98 млн в 2024 году.

Из них на медийную часть в 2022 году пойдет около 73,2 млн.

Тысяча от Зеленского - на лекарства

Кабмин реализовал обещание, которое в конце прошлого года дали пенсионерам - возможность тратить тысячу гривен за вакцинацию на лекарства.

Правительство своим постановлением прописало, что украинцы старше 60 лет, смогут тратить вакцинальную тысячу также в аптеках. Соотвественно, в "е-Поддержку" внесут компании сферой деятельности которых является реализация лекарственных средств. Также анонсировали расширение программы на детей с 14 до 17 лет. Им разрешат тратить тысяч гривен на школьные товары, книги, обучение и др.

Новая служба по делам детей

В Украине будет создана Государственная служба по делам детей. Соответствующее постановление принял Кабмин.

В пояснительной записке говорится, что новая структура создается в связи с углублением социально-экономического кризиса, вооруженным конфликтом на востоке и эпидемией.

Как будет работать новая служба пока неясно. Минсоцполитики должно разработать проект положения о Госслужбе по вопросам детей. Но Фонду госимущества уже поручили подыскивать для нее помещение.

Работу Госслужбы по делам детей будет курировать Кабмин (как, к примеру, Госстата). Ее отнесли к центральным органам исполнительной власти.

Повышение зарплат сотрудникам антидопингового центра

Сотрудникам Национального антидопингового центра повысят зарплаты. В постановлении Кабмина прописано, что на эти цели понадобится около 10,6 млн гривен в этом году, 1,8 млн в следующем и 12,6 млн в 2024 году.

В пояснительной записке указано, что требования к специалистам НАДЦ высокие (знание английского, законодательства, высокие нагрузки и пр.). А оплата труда с ними несоизмерима - месячный оклад руководителя Центра составлял в 2021 году всего чуть больше 9 тысяч гривен, начальника отдела - около 6,5 тысяч, главного специалиста - 5,3 тысячи.

На этот год запланировано повышение, но небольшое - всего несколько сотен гривен, чего явно недостаточно.

В новом постановлении прописаны разного рода надбавки к окладам. К примеру, за работу в условиях повышенных коррупционных рисков - на 50%, за специализацию - на 50%, за престижность труда - на 30%, за проведение лабораторных исследований - на 100%. То есть, зарплаты могут вырасти в несколько раз.

У должников заберут авто

В Украине меняется порядок государственной регистрации и перерегистрации транспортных средств. Соответствующее постановление принял Кабмин.

В частности, переписали схему перерегистрации транспорта, владелец которого есть в базе должников.

Ранее перерегистрация была запрещена. Теперь появились исключения. К примеру, перерегистрация возможна, если транспортное средство куплено на электронном аукционе, авто отдают в счет погашения долга или оно конфисковано исполнительной службой.

В пояснительной записке указано, что многие сервисные центры МВД отказываются регистрировать авто, проданный банком как залоговое имущество. Чтобы решить эту проблему, внесли изменения в подзаконный акт.

Миллионы на ковид-вакцины и 200 тысяч доз от Китая

В перечень лекарственных средств, которые закупаются для Украины международными организациями по договору от 2019 года, внесли изменения. В него добавили вакцины от коронавируса (в перечне уже есть вакцины и препараты от гриппа).

В 2022 году по этой программе планируется закупить 1,2 млн доз ковид-вакцин на что, по расчетам Минздрава, понадобится 472,8 млн гривен из госбюджета. То есть, стоимость одной дозы - 394 гривны.

Также Кабмин дал отмашку на подписание письма-обязательства на получение гуманитарных вакцин от коронавируса от Китая. КНР передаст нам 200 тысяч доз вакцины производства Sinovac Biotech.

В тексте письма есть интересный момент. Указано, что и поставщик, и производитель вакцин не несут никакой отвественности перед получателем (то есть, Украиной) за любые претензии, в том числе, за качество препарата, побочные реакции и даже сроки годности. Получатель принимает груз "как есть".

Последний пункт письма гласит: "Получатель соглашается, что все положения этого документа не подлежат разглашению общественности". Что, впрочем, не помешало Кабмину опубликовать тест письма в открытой повестке дня заседания.

Индустриальные парки возьмут на учет

Кабмин принял два постановления, касающиеся работы индустриальных парков (напомним: не так давно по индустриальным паркам парламент принял новый закон). В частности, прописан порядок рассмотрения документов о включении индустриального парка в Реестр таких парков. Минэкономики должно будет рассмотреть пакет документов в течение 21 рабочего дня, а внесение индустриального парка в реестр может занять до 45 рабочих дней.

Администраторов и держателем реестра индустриальных парков будет Минэкономики. В реестр будут вносить данные по всем индустриальным паркам, их работе и основаниях их внесения в эту базу данных.

Ковид-сертификатам сократили срок

Кабмин пересмотрел сроки действия ковид-сертификатов.

Так, зеленый сертификат будет действовать уже не 365 дней, а только 270 дней. В сертификате будет указано количество полученных доз а также наличие бустерной дозы. В пояснительной записке указано, что сокращают сроки действия сертификатов многие европейские страны, и Украина решила последовать их примеру.

Также прописали минимальные и максимальные сроки между этапами вакцинирования и бустерной дозой (ранее их не было).

Для всех вакцин ("Пфайзер", "Модерна", "Астра Зенека", "Ковишилд" и др) минимальный срок - 90 дней, максимальный - 270 дней

Миллиарды на дороги

Кабмин утвердил перечень объектов, которые пойдут в этом году по программе "Большая стройка".

Список весьма обширный. К примеру, 500 млн гривен выделят на строительство приграничного мостового перехода через речку Днестр, около 67 млн на капремонт дороги Выступовичи- Житомир- Могилев-Подольский, 100 млн - на дорогу Кременец- Белая Церковь- Софиевка, 100 млн на строительство объездной дороги до пропускного пункта "Лужанка" (Закарпатская область), 1,2 млрд на мостовой переход в Славском и строительство дороги Сколе-Славское и т.д.

Также изменили финансирование по Государственной программе развития автомобильных дорог на 2018-2022 годы.

Вместо 415,6 млрд гривен на дороги потратят около 446 млрд. В том числе, бюджет дорожного фонда повысили с 262 млрд до более чем 292 млрд. Выплаты по кредитам пойдет 49 млрд вместо 40,6 млрд.

Белый хлеб - под госрегулирование

Кабмин, который только недавно определил список социальных продуктов, цены на которые будут регулироваться государство, решил пересмотреть этот перечень.

В него сегодня хотели добавить пшеничный хлеб. Но последний момент решили перенести проект на следующее заседание. Если его примут, торговая наценка на белый хлеб не смогут превышать 10% от оптово-отпускной цены, а производители такого хлеба также получают право на покупку льготного газа.

Ранее в списке был только черный пшенично-ржаной хлеб, а также батоны. А вот о белом хлебе в правительство забыли. Между тем, ценник на него за прошлый год вырос почти на 24% или 6,4 гривны. Доля газа в производстве пшеничного хлеба увеличилась в десять раз - с 2% до 20%.

Больше чиновников на дороги и туризм

Кабмин утвердил увеличение штатного расписания работников аппарата Мининфраструктуры на 50 человек, а Госагентства по развитию туризма - на 42 человека. Все это - за счет штатного расписания Морской администрации, которое ей, наоборот, урезали на 92 единицы.

В пояснительной записке указано, что специалисты Мининфраструктуры и Госагентства по развитию туризма перегружены работой, тогда как Морская администрация, имея штатное расписание на 651 вакансию, в реальности работает более скромным составом - там всего 205 человек.

"Энергоатом" - под аренду

Кабмин согласовал передачу части имущества "Энергоатома" в аренду. Такую просьбу подала сама НАЭК. В частности, под аренду пойдут части строений в Южноукраинске Николаевской области, отель на 28 мест (расположенный там же, лаборатория внешней дозиметрии (часть крыши лаборатории).

Всего под аренду отдадут более 650 квадратных метров. Арендаторов выберут на аукционе, сроки аренды - на пять лет.



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