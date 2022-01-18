Шоу "Возвращение Порошенко"

Петр Порошенко вернулся в Украину. Еще никогда со времен возвращения Михаила Саакашвили страна не жила в ожидании подобного шоу, но в сравнении с "прорывом Михо" вчерашняя история откровенно разочаровала сторонних наблюдателей.

Никакого экшена не получилось. Вялый таможенный контроль, вялое судебное разбирательство (которое так и не закончилось вчера, а было перенесено на среду) – вот все, что вчера увидели зрители. Но даже это – в отсутствие других глобальных новостей – сделало весь информационный день.

Кто оказался в выигрыше? Пожалуй, все-таки Порошенко. Власть в течение всего дня демонстрировала осторожность на грани трусости – и на этом фоне экс-президент с его сторонниками вели себя агрессивно, понимая, что никаких угроз такое поведение не несет.

Между тем, защита Порошенко ничего, кроме скептической улыбки, вызвать не могла. Когда его команда в течение всего дня рассказывала об угрозе демократии, которую несет арест экс-президента, невольно вспоминалась "демократия" периода 2014-19 года, которая и стала фундаментом для нынешней политики Зеленского. Репрессии против оппозиции и СМИ вовсю практиковались уже тогда, сейчас их просто расширили.

Впрочем, то, что сегодня делает власть в отношении своего предшественника, репрессиями назвать и нельзя. Это больше похоже на попытку вывести Порошенко во второй тур президентских выборов – с расчетом на то, что туда же попадет Зеленский и там победит.

Но эти расчеты, мягко говоря, преждевременны – поскольку уже есть большие сомнения, что у нынешнего президента второй тур вообще будет.

Что касается Порошенко, то для него плохим показателем стало небольшая численность массовки, которую ему удалось собрать - на пике несколько тысяч (ну, может, 5 тысяч) человек. И их собрали с огромными усилиями со всей страны. В том числе и принудительно - через предприятия самого Порошенко.

Таким образом у экс-президента, как выяснилось, нет сильной уличной поддержки.

Отсрочка "женского призыва" в армию

Представители Министерства обороны опубликовали долгожданное сообщение: действие нового приказа об обязательном воинском учете для женщин на 2022 год приостановлено. То есть формально речь идет только о том, что в течение нынешнего года представительниц прекрасного пола не будут штрафовать, если на учет они не станут, но по факту это означает отмену самого обязательного учета.

Понятно, что добровольно – без угрозы штрафа – ни одна нормальная женщина в военкомат не пойдет. В расчете на то, что за год этот приказ отменят, – тем более что законопроект на эту тему уже лежит в Верховной Раде, и перспективы его принятия не так уж и малы.

Кроме того, как раз вчера президент дал поручение Минобороны сократить перечень профессий, по которым женщин ставят на воинский учет.

Для самого Минобороны подобное решение также принесет облегчение – поскольку означает признание того факта, что за год невозможно провести миллионы женщин через военкоматы и медкомиссии.

Правда, в сообщении министерства говорится о том, что взятая пауза будет использована для облегчения всех этих процедур – с тем, чтобы максимально перевести их в онлайн. Однако проблема в том, что большинство "услуг" военкомата в онлайн перевести нельзя.

По интернету женщина может разве что послать запрос с уточнением – нужно ли ей становиться на учет, исходя из диплома и места работы, но идти оформлять учетную карточку, проходить медкомиссию и получать военный билет либо справку-заменитель все равно придется лично.

Поэтому очевидно, что и через год ничего не изменится. Так что у власти нет другого выхода, кроме как отменить этот приказ, вернув ситуацию, которая была до принятия президентского закона, на основании которого и был издан этот приказ. Вопрос только в том, как скоро это произойдет.

Поляки ждут нападения России на Украину

Атмосфера вокруг ситуации на украинско-российской границе продолжает нагнетаться. Вчера в кампанию по "пиару" предстоящего "российского вторжения в Украину" включилась Польша. Глава Бюро национальной безопасности Польши (аналог нашего СБУ) Павел Солоха заявил: "Надо быть готовыми к тому, о чем говорил министр обороны Британии, что Россия в ближайшие дни может напасть на Украину".

Со стороны поляков это первое такое заявление на уровне топ-чиновников – как ни странно, до сих пор, при всей своей "проукраинской" позиции, они от подобных комментариев удерживались. И это достаточно странно, потому что Польша – одна из немногих стран, которым выгодно не только нагнетание ситуации вокруг украинско-российской границы, но и собственно анонсируемое вторжение.

В ближайшей перспективе полякам это выгодно с экономической точки зрения: вопреки заявлениям украинских политиков, в последние месяцы транзит газа сократился не столько через украинскую ГТС, сколько через белорусскую – и, соответственно, польскую. О чем польские СМИ пишут, мягко говоря, без энтузиазма. Естественно, любые осложнения для нашей трубы стали бы животворящей влагой для трубы, идущей через Польшу. Которая, кстати, как и Украина, получает российский газ формально с Запада – а по факту через виртуальный реверс, – и потому заинтересована в увеличении объемов прокачки.

Но, помимо дня сегодняшнего, Польша не забывает и о дне вчерашнем, мечтая превратить его в завтрашний. Есть немалое количество фактов, говорящих о том, что поляки никогда не забывали, что Львов когда-то был польским городом.

Как известно, в 1939-м на востоке Польша потеряла не только Западную Украину, но и Брест с Вильнюсом, однако ни один из потерянных ею городов не вызывает такой ностальгии как Львов. Подвиг львовских "орлят" 1918 года поляками пиарится не меньше, чем в Украине – подвиг студентов под Крутами.

Естественно, на сегодняшний день Варшава не готова "восстанавливать историческую справедливость" силой, однако она никогда была не прочь воспользоваться кризисом соседнего государства, чтобы отобрать "свое", – как это было в 1938-м, когда поляки приняли участие в дележе Чехословакии, получив Тешинскую область.

Цена вторжения: Россию от SWIFT не отключат

Пока поляки рассуждают о возможном российском вторжении в ближайшие дни, немецкая газета Handelsblatt сообщила о цене, которую придется заплатить Москве в случае такого вторжения. Точнее, немецкие журналисты со ссылкой на источники в собственной власти рассказали о том, что цена эта значительно подешевела.

Совсем недавно демократы внесли в американский Конгресс законопроект, где перечисляются санкции на случай, если Россия нападет на Украину. В этом перечне были личные санкции против Путина (как будто кто-то верит, что у него есть счета или имущество в Штатах) и запрет на поставку электроники из США (хотя практически все уже производится в Китае).

Впрочем, был там и один серьезный пункт – отключение России от международной платежной системы SWIFT. Так вот, вчера Handelsblatt сообщила, что именно от этого пункта американцы и европейцы решили отказаться.

Причина банальна: западные союзники оценили риски для себя. И поняли, что выпадение России из SWIFT сначала обрушит мировые финансовые рынки, а потом приведет к созданию альтернативной системы платежей, на которую Запад не сможет влиять.

Так что в результате этого понимания цена возможного вторжения в Украину для России действительно подешевела: самой большой угрозой становится эмбарго на поставку американской электроники. Правда, сама РФ категорически отрицает, что намеревается нападать на Украину. И пока это "вторжение" существует только на страницах западных СМИ. Причем сами эти публикации по Украине бьют не меньше, чем само вторжение (если б оно произошло) - перепуганные инвесторы уже выводят массово деньги из Украины. А курс гривны быстро падает.

Завалит ли Украина Европу водородом?

Впрочем, немцы озвучивали вчера новости не только для России, но и для Украины. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, прибывшая в Киев на встречу с украинским руководством, провела брифинг вместе с Дмитрием Кулебой и сообщила о планах Берлина уже в ближайшее время открыть в нашей стране бюро по водородной дипломатии.

Что такое "водородная дипломатия", Бербок не уточнила, но из других ее заявлений, в общем-то, более менее стало понятно, что на самом деле речь идет об инвестиционном офисе, который поможет реализовать в Украине проекты производства водородного топлива.

Как известно, именно такое обещание Берлина было записано в соглашении Джо Байдена и Ангелы Меркель по "Северному потоку-2": американцы не мешают запуску газопровода, а немцы обязуются развивать у нас промышленное производство водорода, который заменит для Украины газ и заполнит нашу газотранспортную систему.

Бербок как представительнице Партии зеленых этот проект особенно нравится – ведь предполагается, что Украина заполнит европейский рынок водородом, который при сжигании не наносит ущерба экологии.

Не исключено, что в перспективе все так и будет, и наша страна действительно поможет реализовать мечту немецких "зеленых". Проблема только в том, что для экологии Украины этот проект никаких улучшений не принесет: для производства водорода требуется большое количество электроэнергии, так что все наши атомные станции продолжат работать, да и угольные ТЭС тоже.

Впрочем, главная проблема даже не в этом. Из-за энергоемкости производства, сложности транспортировки и хранения средняя стоимость водорода на сегодняшний день – около 5 евро (160 грн) за литр, при этом тепла он вырабатывает в три раза меньше, чем газ. Очевидно, что при таких ценах перевести всю страну на отопление водородом нереально – лучше уж напрямую отапливать электричеством.

Правда, электричества у нас тоже не хватает.