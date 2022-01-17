Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что женщинам не нужно идти в центры комплектования "прямо сейчас". По ее словам, в текущем году штрафовать не вставших на воинский учет женщин не будут.

Об этом Маляр написала в Facebook.

"Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В течение 2022 года будет продолжаться переходный период. Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий, родственных военно-учетным специальностям. Поэтому будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит", - написала Маляр.

По ее словам, штрафов в течение 2022 года не будет.

"Сейчас этот вопрос изучается на предмет возможных изменений. Также прорабатывается вопрос упрощения всех процедур постановки на учет – как мужчин, так и женщин. В том числе и "цифровизация" тех процессов, которые возможно перевести в онлайн", - сообщила замминистра обороны.

Напомним, "Страна" писала о том, в конце декабря 2021 года в Минобороны решили массово поставить женщин на воинский учет.

Также мы сообщали, что после этого в Раду подали законопроект о постановке женщин на воинский учет только добровольно.

Кроме того, мы рассказывали, что Минобороны пообещало штрафовать женщин за нерегистрацию в военкоматах.