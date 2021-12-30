Руководитель крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев обозвал украинок, "не желающих защищать страну", "самками крепостных".

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

По его мнению, такие женщины желают "продать в рабство своих детей". Так Муждабаев отреагировал на скандал с воинским учетом для женщин, который возмутил очень многих.

Что характерно, в биографии самого Муждабаева строчки о воинской службе нет.

После окончания школы в Тамбове в 1989 году в том же году Муждабаев поступил в Тамбовский институт, а бросив его, пошел работать в газету "Тамбовские губернские ведомости", а не служить в армию.

В разгар войны на Донбассе в 2014-2015 годах Муждабаев также не в окопах на передовой воевал, а работал в Москве заместителем главного редактора газеты "Московский комсомолец".

Напомним, согласно скандальному приказу Минобороны, в перечень военнообязанных теперь входят представительницы сотен специальностей и профессий. Например, на воинский учет должны стать: главные бухгалтера, менеджеры, начальники юридических отделов, журналисты и другие. Кроме того, в Украине беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.

В соцсетях украинки массово протестуют против воинского учета для женщин.

При этом в Минобороны рассказали, что вызывать в военкоматы или призывать на службу украинок не будут, а воинский учет и призыв - это разные вещи.