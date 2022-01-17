Соединенные Штаты отреагировали на публикацию немецкой газеты Handelsblatt, в которой сообщалось, что США и Евросоюз передумали отключать банки России от Международной платежной системы SWIFT, в случае военного вторжения России в Украину.

Об этом со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома сообщает ТАСС.

"Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае ее дальнейшего вторжения на Украину", - приводит агентство слова чиновника.

Напомним, ранее CNN заявило, что правительство США рассматривает отключение России от международной платежной системы SWIFT, используемой банками по всему миру, в случае вторжения в Украину.

После этого сообщалось, что Европарламент (ЕП) пригрозил отключением России от SWIFT из-за Украины. Депутаты ЕП заявили, что санкции должны повлечь замораживание финансовых и физических активов в ЕС, запреты на поездки, исключение России из SWIFT.

А сегодня газета Handelsblatt со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что США и ЕС не рассматривают отключение РФ от SWIFT. Вместо этого страны Запада изучают крупные экономические штрафы против ведущих российских банков.