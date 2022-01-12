Женева без результатов: когда придет время для Байдена и Путина?

Переговоры между американцами и россиянами в Женеве пока не привели не только к договоренностям, но даже к существенному изменению ситуации. Об этом говорят сами переговорщики, причем даже без излишнего драматизма – мол, ничего глобального ожидать и не следовало.

Об отсутствии "поводов для оптимизма" вчера заговорили и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что "пока нет готовности для разговора на высшем уровне". Иначе говоря, переговорные группы не пришли к общей точке зрения, позволяющей подписывать соглашение между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Однако и в этом случае комментарий сопровождался спокойным признанием: "Было бы наивно полагать, что один раунд переговоров даст исчерпывающий результат".

По сути, этот раунд лишь дал понимание того, чего хочет Россия. И то речь идет, так сказать, о программе-максимум, которая не может быть реализована: решить вопрос по Украине и отодвинуть границы НАТО от российской границы. Наверняка в этот пакет входит и отмена санкций, но публично такая тема не поднималась – видимо, в расчете на то, что экономические ограничения автоматически отпадут после того, как будут приняты политические решения.

Еще один итог женевских переговоров – это то, что они продемонстрировали отсутствие "единого западного фронта". Руководство Евросоюза, увидев, что Штаты ведут переговоры якобы от имени всего Запада, но учитывая только свои интересы, высказало публичное недовольство этим. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель несколько раз высказывался против того, чтобы Вашингтон и Москва устраивали "вторую Ялту", а вчера предложил всем странам-членам ЕС разработать собственные предложения по безопасности, с которыми Брюссель мог бы выйти на переговоры США и России в качестве равноправного участника.

Такое заявление не случайно: интересы Евросоюза и Штатов действительно расходятся по многим пунктам. В частности, европейцев гораздо меньше интересует тема сдерживания Китая, а потому для них и не так актуален вопрос быстрых договоренностей с Москвой.

Но именно поэтому шансы на то, что Вашингтон пустит ЕС за стол переговоров, не велики.

Во-первых, бюрократическая структура Евросоюза в принципе не способна на достижение быстрых договоренностей. А во-вторых, их итог может оказаться вовсе не тем, который нужен американцам.

Поэтому все по-прежнему сводится к вопросу о том, когда пройдет следующий раунд переговоров между Байденом и Путиным. Если что-то может решиться, то только на них.

Вторжение России: теперь в феврале?

А пока этих переговоров нет, возобновляется уже надоевшая украинской власти кампания по "пропаганде" российского вторжения в Украину в западных СМИ. Вчера в роли главного "пропагандиста" выступила "Нью-Йорк Таймс", которая дала объяснение тому, что все предыдущие прогнозы по наступлению не сбылись, и назвала новые сроки вторжения.

Однако чтение этих объяснений и прогнозов приводит к одной мысли: их писали люди, не имеющие представления об Украине, и писали для людей, которые о нашей стране знают еще меньше.

Начнем с объяснения причин, по которым вторжение не состоялось в январе. Как оказалось, этому помешала… теплая зима. Оказывается, Путин рассчитывал, что декабрь и январь будут холодными, что позволит использовать тяжелую технику на замерзшем грунте, – но теплая зима перечеркнула все планы. Зато теперь Путин рассчитывает, что холодным будет февраль – и именно этот месяц "Нью-Йорк Таймс" называет вероятным сроком российского вторжения.

Стоит отметить, что подобные рассуждения уже встречались ранее – в дневниках немецких генералов времен Второй мировой. Начальник генштаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер в своих записях летом 1941 года жаловался на неимоверную летнюю жару в Советском Союзе и ждал осенней прохлады; осенью того же года все неудачи он списывал на распутицу и ждал морозов, которые сделают дороги твердыми. А потом пришла зима…

Что такое зима на востоке Украины (которую называют основным театром потенциального вторжения), немцы узнали уже в конце 1941-го. Достаточно сказать, что на территориях Харьковской области и Донбасса не было даже сплошной линии фронта – вермахт грелся в "шверпунктах", в которые хотя бы можно было доставить продовольствие.

Все эти исторические уроки хорошо знают и российские, и украинские генералы. А вот те, кто консультирует "Нью-Йорк Таймс", явно считают, что "теплая зима" или "холодная зима" измеряются нью-йоркскими мерками. И пишут они для людей, которые считают точно так же.

Каких решений по Донбассу хочет Зеленский?

Тем временем женевские переговоры спровоцировали некоторое изменение позиции украинской власти по отношению к проблеме Донбасса. Как сообщила пресс-служба Владимира Зеленского, он на встрече с советниками лидеров Германии и Франции заявил, что "пора предметно договариваться о прекращении конфликта" и что "мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран".

Правда, нельзя сказать, что подобное заявление звучит однозначно. С одной стороны, все выглядит так, будто Банковая действительно хочет прекратить войну, но с другой – она ни слова не говорит о том, что путь к миру лежит через выполнение решений парижского саммита все той же "Нормандской четверки". А потому сложно понять, какие "необходимые решения" хочет принять Зеленский на новом саммите, если предыдущие "необходимые решения" до сих пор не выполнены.

К тому же, в свете женевских переговоров вдруг возникший у украинского президента энтузиазм по поводу возможных решений "Нормандской четверки" выглядит как нарочитое игнорирование возможных решений Белого дома и Кремля. Тем более что ни Берлин, ни Париж до сих пор не высказали своей точки зрения по поводу того, как они отнесутся к ситуации, если Вашингтон и Москва вдруг договорятся.

Поэтому не исключено, что "нормандский" энтузиазм Зеленского продиктован скорее желанием принять что-то менее обязывающее без Штатов и заполучить Германию и Францию в союзники – на случай, если придется сопротивляться американским требованиям.

"Омикрон": Украина в ожидании февральской "оккупации"

Мир живет в ожидании очередной мощной волны коронавируса. Собственно, в Штатах она уже началась – там едва ли не ежедневно фиксируют по миллиону с лишним новых больных, устанавливая рекорды, которых не было даже в 2020-м. Правда, смертность, к счастью, рекорды не бьет – то ли из-за вакцинации, то ли из-за того, что штамм "Омикрон" таки менее страшный, чем его предшественники.

Вчера о том, что "Омикрон" уже в ближайшие недели заразит более половины всей Европы, заявила Всемирная организация здравоохранения. Наконец, о том, что пик новой волны коронавируса в Украине придется на февраль, заявила и наша Академия наук. Учитывая схожесть прогнозов, можно предположить, что именно так все и будет.

А потому опять встает вопрос о том, готова ли страна к очередной волне?

Минздрав делает все правильно: запустил бустерную вакцинацию, причем для всех желающих, что, безусловно, значительно снизит риски заражения для тех, кто успеет уколоться. Однако это если говорить об обычном режиме.

Но, учитывая высокий процент тех, кто так и не захотел вакцинироваться первыми двумя прививками, февраль явно не будет "обычным режимом" для отечественной медицины. И потому Минздраву уже сейчас надо начать проверку всех составляющих подготовки к очередной волне. В частности, выяснить ситуацию с производством кислорода, – чтобы на пике волны опять не оказалось, что все производители ушли на профилактический ремонт.

Казахстан после Майдана: загадка Назарбаева

Ситуация в Казахстане восстанавливается быстрыми темпами. Всего лишь позавчера президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что ситуация находится под контролем центральной власти, а вчера он уже объявил, что вскоре начнется вывод войск ОДКБ.

А потому на сегодняшний день интрига состоит не в том, кто победит. Теперь на повестке дня два главных вопроса – это вопрос об экс-президенте Нурсултане Назарбаеве и о российском влиянии.

Вопрос о том, насколько усилится российское влияние в Казахстане после неудавшегося переворота, быстрого ответа не получит. Это будет ясно лишь со временем.

Что касается Назарбаева, то здесь все может выясниться быстрее. Уже на данный момент все выглядит так, будто основной итог "газового Майдана" – полное отстранение экс-президента от власти. Токаев во вчерашней речи вполне определенно сказал, что богатые люди должны поделиться с государством, а богатые люди в Казахстане – это, в первую очередь, семья Назарбаева и его соратники.

Впрочем, нельзя исключать, что подобная риторика – это как риторика Зеленского в адрес Коломойского, и на самом деле ее задача – прикрыть тот факт, что реальное положение Назарбаева в Казахстане не изменилось. Так ли это, станет ясно достаточно быстро – по тому, поделится семья экс-президента с государством "нажитым добром" или нет.