Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель в преддверии Совета Россия-НАТО предложил министрам иностранных дел европейских стран-участниц Альянса разработать собственные "гарантии безопасности".

Об этом сообщает The New York Times.

Указано, что Евросоюз хочет стать полноценным участником переговоров России и США по безопасности в Европе. Предложение разработать собственные гарантии безопасности Боррель, по версии издания, изложил в письме главам МИД стран Евросоюза.

В статье говорится, что Боррель настоял, что Евросоюзу должно быть обеспечено участие в переговорах с Россией. Глава Евродипломатии считает нужным сформировать отдельные европейские предложения по безопасности и инициировал разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Напомним, 10 января состоялись переговоры США и России по гарантиям безопасности. Как они прошли, подробно проанализировала "Страна". 12 января состоятся переговоры России с НАТО, а 13 января запланирован диалог в ОБСЕ.

Также сообщалось, что Боррель ранее заявлял, что любой диалог с Россией по безопасности требует присутствия украинской стороны.