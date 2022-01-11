Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании нижней палаты парламента 11 января сообщил, что через два дня начнется вывод митротворческих сил ОДКБ из страны.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", - сказал Токаев.

Таким образом, с момента принятия решения о вводе войск и до окончания их вывода пройдет не более 3 недель.

Напомним, ОДКБ впервые направила своих миротворцев в страну - участницу организации. С соответствующим запросом в организацию обратился Токаев. Направленный в Казахстан контингент - это коллективные миротворческие силы организации, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия.

Также мы писали о том, что в Казахстане миротворцы ОДКБ взяли под охрану стратегические объекты.

Кроме того, сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию в Казахстане и миротворческую миссию ОДКБ в этой стране, заявил, что "когда в твоем доме оказались русские - их бывает сложно заставить уйти". В МИД РФ слова американского госсекретаря расценили как хамскую шутку. В ведомстве также заявили, что "когда в твоем доме оказались американцы - бывает сложно остаться в живых".