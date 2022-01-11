Во вторник, 11 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новым главой правительства Алихана Смаилова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Казахстан".

Кандидатуру бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на пост премьера предложил Токаев. После этого депутаты нижней палаты парламента Казахстана одобрили ее, а президент страны подписал указ о назначении Смаилова главой правительства.

Отметим, что согласно конституции Казахстана, президент после консультаций с фракциями политических партий вносит на рассмотрение мажилиса кандидатуру премьера. Для назначения премьер-министра президенту нужно согласие нижней палаты парламента.

Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку и назначил новых госсекретаря и исполняющего обязанности премьер-министра. На фоне протестов в стране премьер-министр Аскар Мамин написал заявление об отставке, президент его принял. Временно исполняющим обязанности премьер-министра Республики Казахстан стал Алихан Смаилов.

Также мы писали о том, что в понедельник, 10 января, президент Казахстана заявил о восстановлении конституционного порядка в стране.