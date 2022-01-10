Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане восстановлен конституционный порядок. Об этом он сообщил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, инициированной казахской стороной.

"В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены", - сказал Токаев и добавил, что контртеррористическая операция в Казахстане еще продолжается, но она завершится в ближайшее время.

В сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ принимают участие Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь и "боевое братство".

Также казахский лидер назвал главной целью террористов в Казахстане "подрыв конституционного строя" и заявил, что эти события готовились давно.

Он назвал погромы в Алматы трагедией, сравнил устраивавших беспорядки с гиенами и пообещал жестко пресекать любые экстремистские действия.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что во время беспорядков в Алматы пострадали и были убиты сотни силовиков и гражданских лиц. По данным уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, в том числе погибли и трое детей. Речь об 11-летнем и 15-летнем подростках, а также четырехлетней девочке.

В связи с этим Токаев объявил 10 января в Казахстане днем общенационального траура.

Кроме того, мы сообщали, что ущерб бизнеса от протестов и беспорядков в Казахстане превысил 216 миллионов долларов.