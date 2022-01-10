Власти Казахстана освободили киргизского музыканта Викрама Рузахунова, который признался на видео, что участвовал в беспорядках за 200 долларов.

Информацию об освобождении Рузахунова распространил Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана.

"Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи, в настоящий момент решается вопрос его возвращения на родину", - говорится в сообщении.

В то же время Минюст Кыргызстана требует возбудить дело о применении пыток к Рузахунову.

"Отказ доступа специалистов и адвокатов к предполагаемой жертве пытки, согласно международной практике, рассматривается как попытка скрыть доказательства и следы физических истязаний и пыток в отношении лиц, которых принуждают к искусственному самооговору и заставляют признаться в совершении тяжких преступлений", - сообщили в Минюсте Кыргызстана.

Напомним, известный джазовый музыкант Викрам Рузахунов часто ездил в Казахстан давать концерты. На опубликованном видео на его лице можно было рассмотреть следы избиения. Родные и друзья Викрама считают, что его пытали и неизвестно где удерживают, они не могут до него дозвониться.

Ранее "Страна" писала о том, что в Казахстане в связи с протестами и беспорядками задержали уже почти восемь тысяч человек.

Также мы сообщали, что ущерб бизнеса от протестов и беспорядков в Казахстане превысил 216 миллионов долларов.