В Казахстане отпустили задержанного киргизского музыканта, который говорил об участии в беспорядках за $200
Власти Казахстана освободили киргизского музыканта Викрама Рузахунова, который признался на видео, что участвовал в беспорядках за 200 долларов.
Информацию об освобождении Рузахунова распространил Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана.
"Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи, в настоящий момент решается вопрос его возвращения на родину", - говорится в сообщении.
В то же время Минюст Кыргызстана требует возбудить дело о применении пыток к Рузахунову.
"Отказ доступа специалистов и адвокатов к предполагаемой жертве пытки, согласно международной практике, рассматривается как попытка скрыть доказательства и следы физических истязаний и пыток в отношении лиц, которых принуждают к искусственному самооговору и заставляют признаться в совершении тяжких преступлений", - сообщили в Минюсте Кыргызстана.
Напомним, известный джазовый музыкант Викрам Рузахунов часто ездил в Казахстан давать концерты. На опубликованном видео на его лице можно было рассмотреть следы избиения. Родные и друзья Викрама считают, что его пытали и неизвестно где удерживают, они не могут до него дозвониться.
Ранее "Страна" писала о том, что в Казахстане в связи с протестами и беспорядками задержали уже почти восемь тысяч человек.
Также мы сообщали, что ущерб бизнеса от протестов и беспорядков в Казахстане превысил 216 миллионов долларов.