Министерство внутренних дел Казахстана заявляет, что почти восемь тысяч человек были задержаны по всей стране в ходе протестов и беспорядков.

Об этом со ссылкой на ситуационный центр МВД пишет местный правительственный Telegram-канал.

"Во всей стране задержаны 7939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на 2 рынках задержали 207 человек", - сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что правоохранители изъяли 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что во время беспорядков в Алматы пострадали и были убиты сотни силовиков и гражданских лиц. По данным уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, в том числе погибли и трое детей. Речь об 11-летнем и 15-летнем подростках, а также четырехлетней девочке.

В связи с этим Токаев объявил 10 января в Казахстане днем общенационального траура.

Кроме того, мы сообщали, что по данным на 7 января, во время беспорядков в Казахстане погибли восемнадцать силовиков и было ликвидировано двадцать шесть участников протестов.