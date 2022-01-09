Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сегодня, 9 января, ожидается прибытие рейсового самолета из Казахстана, на борту которого находятся 33 украинца.

Об этом министр иностранных дел Украины сообщил в своем Twitter-аккаунте в воскресенье, 9 января.

"Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами вскоре сядет в Киеве. Следующие рейсы из этого города запланированы на 13 и 16 января. Работаем над организацией возвращения остальных обратившихся за помощью украинцев, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это незыблемый принцип", - написал Дмитрий Кулеба.

В МИД сообщили о прибытии первого рейса с украинцами из Казахстана. Источник: Twitter/Дмитрий Кулеба

Напомним, что международный аэропорт Алматы временно прекратил все гражданские рейсы. Аэропорт работает только для военно-транспортной авиации государств-членов Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Из аэропорта не могли вылететь 116 украинцев.

В МИД Украины заявили, что угрозы жизни или безопасности для украинцев нет. Им предоставили временное жилье и продукты питания, а посольство поддерживает со всеми пассажирами связь.

Ранее "Страна" сообщала, что в Алматинской области комендантский час продлили с 20 вечера до 7 утра. Жителей предупредили, чтобы они не подходили к окнам, поскольку проводится антитеррористическая операция.

Также мы писали, что военные самолеты Ил-76 Российской Федерации выполнят более 20 рейсов для переправки техники и спецназа десантников из Иваново-Северного в Казахстан.