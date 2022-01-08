Власти Казахстана решили приостановить работу аэропорта в Алматы до 10 января. Ранее его работу планировали возобновить уже в воскресенье, 9 января.

Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".

"Аэропорт закрыт до 00:00 10 января, то есть на сутки продляем", - рассказали представители компании.

Напомним, транспорт в Казахстане постепенно возобновляет работу после массовых погромов и протестов в стране. Вслед за грузовыми железнодорожными перевозками полностью восстановлены и пассажирские. Возобновление полетов через аэропорт Актау планируется с 8 января.

Также мы писали о том, что в субботу, 8 января, в Алматы продолжается зачистка города, с центральных улиц утром были слышны выстрелы.

Кроме того, мы сообщали, что интернет в Алматы по-прежнему отключен, мобильная связь работает с перебоями, многие магазины и автозаправки закрыты, а местные жители выходят в основном лишь в магазин за хлебом. Правда, сегодня ситуация в городе уже более спокойная, чем в предыдущие дни. "Страна" пообщалась с жителями Алматы, которые рассказали о том, что происходит в городе.