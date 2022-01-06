Украинский штаб казахстанского восстания: зачем нас опять втягивают в чужие разборки?

Ситуация в Казахстане вчера стала катастрофической. Тот путь, который Украина в 2013-2014 годах мучительно проходила в течение трех месяцев, Казахстан проскочил буквально за сутки, почти моментально перейдя от этапа скромных экономических требований до этапа вооруженного восстания с погибшими и погромами.

Правда, несмотря на бурно развивающееся восстание, проводить параллель между нынешним Казахстаном и Украиной февраля 2014 года нельзя по одной причине: оплот Нурсултана Назарбаева – Нур-Султан (Астана) – находится под полным контролем власти, и в нем никаких протестов нет. Что еще раз подчеркивает мудрость первого президента республики, вовремя перенесшего столицу из нелояльной Алма-Аты в скромный тогда Целиноград (Акмолу).

Так что, несмотря на непрерывную трагическую картинку из Казахстана, предсказать ход событий в этой стране никто не берется. Не случайно абсолютно все ведущие государства и союзы мира – Штаты, Евросоюз, Китай, Россия – комментируют события в Алма-Ате и других бунтующих городах крайне сдержанно, не давая им никаких оценок.

И на всем этом фоне нарисовалось одно исключение. Увы, это опять Украина.

Нет, ни Владимир Зеленский, ни даже МИД никаких оценок не давали. Все оказалось еще хуже: как выяснилось, штаб казахстанской оппозиции во главе с бывшим министром Мухтаром Аблязовым находится в Киеве и отсюда пытается координировать действия восставших.

И возникает вопрос: зачем нам это? Ладно, с Россией у Украины отдельная история, но зачем нас в 2020-м втянули в белорусскую историю, а теперь втягивают в казахстанскую?

Можно не сомневаться в том, что Украина как государство ничего не выиграет в случае победы "майдана" в Казахстане (которая после решения о вводе миротворческого контингента ОДКБ выглядит иллюзорной). А в случае поражения однозначно проиграет. И однозначно проиграет при любых раскладах в глазах властей всех остальных стран региона, включая (в первую очередь) Китай.

Украину в очередной раз втянули в историю, от которой выиграть может только Запад. Безусловно, размещение "революционных штабов" в Киеве происходит не по инициативе власти, а стараниями западных посольств и подконтрольных им "соросят". Но власть даже не пытается сопротивляться тому, что нашу страну превращают в питомник для экспорта "цветных" революций. И в конечном итоге – во врага для всех государств, которые не хотят таких революций у себя.

Стоит ли потом удивляться, что у нас больше нет ни казахстанского угля, ни туркменского газа?

Через два месяца: Европа без газа?

В продолжение газовой темы: Bloomberg вчера сообщил, что через два месяца Европа может остаться без газа. Мол, в хранилищах его уже на 15% ниже обычной нормы, при этом зима холодная, а поставки в Европу идут только по долгосрочным контрактам. Так что к концу зимы вполне реальным выглядит повышение цены на спотовом рынке до фантастических 3000 долларов за тысячу кубометров.

Хотя прогноз выглядит крайне привлекательным для Москвы, Bloomberg в работе на Кремль не заподозришь. И потому остается делать вывод, что данное сообщение соответствует действительности. Причем, что интересно, американское издание даже не обвиняет Россию в создании газового кризиса – оно лишь делает вывод, что этот кризис сделал Европу заложником Кремля.

Но проблема в том, что Европа – вовсе не главная заложница. Главная заложница – Украина, единственная страна в Европе, ориентирующая свои внутренние цены на цены спотового рынка. 3 тысячи долларов на нем – это под 100 гривен за куб на внутреннем рынке, где уже сегодняшние цены (около 50 гривен) неподъемны ни для кого.

И хуже всего то, что даже по таким ценам газ через пару месяцев найти будет невозможно. Украинское правительство продолжает делать вид, что ситуация под контролем и что вопрос о прямом контракте с "Газпромом" остается неактуальным. А энергетическая независимость тем временем превращается в независимость от энергоресурсов, которых просто нет.

Зачем Bloomberg хоронит украинскую армию?

Газовая тема в публикации Bloomberg напрямую Украины не касалась. В отличие от другой вчерашней публикации того же издания, которая вышла под сенсационным для нашей страны заголовком "Армия Украины недофинансирована, не вооружена и не готова остановить российское вторжение".

На первый взгляд эта – действительно глубоко проработанная – статья о том, что "в случае войны только массивный приток современного оружия от западных покровителей Киева может обеспечить его защиту". Проще говоря – о том, что лишь значительное усиление военной помощи со стороны Запада поможет противостоять российскому вторжению.

Однако этот тезис разбивается в самой статье – сначала рассказом о коррупции и нецелевом использовании западных средств украинским Министерством обороны, а потом и более серьезными аргументами.

Так, приводится заявление руководства США о том, что с 2014 года была предоставлена Украине военная помощь на сумму 2,5 миллиарда долларов, но она была предназначена для сдерживания "ЛДНР" на востоке Украины, а не для полного "российского вторжения". Проще говоря: ничего для противостояния прямому российскому вторжению Украина не имеет.

И, наконец, самый главный тезис, который вообще ставит под сомнение способность Киева сопротивляться потенциальному вторжению: бюджет украинских военных на оборонные закупки – миллиард долларов, бюджет российских военных на те же цели – более 20 млрд долларов.

При таких раскладах шансов на самостоятельное противостояние российской армии у Украины нет. Но в статье одновременно говорится о том, что и максимальная помощь от США в этой войне может оказаться неэффективной: "Американские системы противоракетной обороны и противовоздушной обороны было бы трудно быстро транспортировать и интегрировать для использования в Украине, даже если бы Америка приняла политическое решение настолько глубоко вовлечься в потенциальный конфликт с Россией".

При этом, как известно, Байден уже заявил, что США не намерены "настолько глубоко вовлекаться". А потому главный вывод из аналитической статьи Bloomberg: шансов выстоять в случае прямого российского вторжения у Украины нет.

"У украинских войск может быть мало шансов использовать свое хваленое американское противотанковое оружие Javelin и вооруженные беспилотники, недавно приобретенные у члена НАТО Турции до введения карательных санкций", – добивает издание.

Зачем оно это делает? Вывод может быть только один: Зеленскому предоставляют еще один аргумент в пользу того, что с потенциальными договоренностями между Белым домом и Кремлем нужно будет смириться. Поскольку другого варианта для выживания просто не будет.

"Вторая Ялта": зачем Боррель впервые поехал на Донбасс

Вчера в Украину неожиданно прибыл верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. Причем впервые за всю историю конфликта на Донбассе европейский чиновник столь высокого ранга посетил воюющий регион, чем вызвал некоторое недоумение: ведь очевидно, что январь 2022 года не является каким-то особенным месяцем для проведения столь неординарного вояжа.

Топ-чиновники ЕС не интересовались Донбассом ни на пике конфликта летом 2014-го, ни во время боев у Дебальцево зимой 2015-го, ни даже в разгар самого длительного перемирия второй половины 2020 года. Что же вдруг произошло?

"Я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформированию, которые имеют ключевое значение для устойчивости", – затвиттил Борель прямо из харьковского аэропорта. Но, учитывая тот факт, что "демонстрировать поддержку" ЕС решил лишь на восьмом году войны, объяснение трудно назвать серьезным.

Другое дело – заявление того же еврокомиссара, сделанное им уже в Станице Луганской: "Сейчас уже не времена Ялты. Определение сфер влияния между государствами – это не вопрос 2021-2022 годов… Очевидно, что любые дискуссии о европейской безопасности должны включать Европейский союз и Украину".

Это – главное. В последние недели у руководства ЕС сложилось четкое ощущение, что переговоры Вашингтона с Москвой близки к завершению, а значит – вопросы Украины и нерасширения НАТО на восток (а теперь уже даже заговорили о его сужении за счет Прибалтики!) будут решены без участия Брюсселя.

Это свое ощущение Боррель активно артикулирует на всех площадках, где появляется. Ради того, чтобы озвучить позицию ЕС о недопустимости "второй Ялты" он даже впервые съездил на Донбасс, чтобы взять в союзники украинскую власть.

Услышат ли Борреля в Вашингтоне и Москве, неизвестно. Но для нас интересно другое: что же такое знают в Брюсселе об этих переговорах насчет "второй Ялты" и насколько близки в реальности подобные договоренности?

Назад, к наличке

За глобальными мировыми проблемами и бурными событиями в Казахстане внутриукраинские проблемы как-то отошли на второй план. А они никуда не делись, больше того – появляются новые. После Нового года вдруг во многих местах сразу исчезла возможность расплатиться через терминалы. Продавцы просят наличку.

Это касается и магазинов ряда торговых сетей, и мелких магазинчиков. Правда, в крупных объясняют, что речь идет о временном сбое, связанном с тем, что банки ушли на длинные выходные. Объяснение так себе – поскольку в больших супермаркетах терминалы работают.

А вот ФОПы в маленьких лавках, убравшие терминалы, объясняют более откровенно: с 1 января ввели обязательные кассовые аппараты, и теперь за использование терминалов без РРО штрафуют.

Получилась парадоксальная история: закон об обязательных кассовых аппаратах ввели для того, чтобы вывести бизнес из тени, а привел он к тому, что "белая" торговля уходит в нал.

Такое возможно только в Украине, где власть упорно борется с нелегальным трудоустройством, а потом выпускает приказ, по которому только отсутствие легального трудоустройства является гарантией того, что женщину не потянут в военкомат.