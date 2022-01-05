Вооруженные силы Украины сейчас сильнее и лучше подготовлены, чем в 2014 году, но из-за коррупции при военных закупках ВСУ плохо снабжены и вряд ли смогут успешно сопротивляться России в случае конфликта высокой интенсивности.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам агентства, в случае войны только массивный приток современного оружия от западных покровителей Киева может обеспечить его защиту. До сих пор его запросы на такое дорогостоящее вооружение, как системы противовоздушной и противоракетной обороны, оставались без ответа, несмотря на заверения, что НАТО поддерживает Украину.

США составили новый план поставок Украине "Джавелинов", стрелкового оружия, медицинских комплектов, бронежилетов, защитного вооружения, а также поддержки кибер-возможностей Украины. Президент Джо Байден уже подписал этот план.

Однако у самого Киева мало денег. Часть средств, полученных от налогоплательщиков на оборону, тратятся на другие цели, в то время как расточительство и коррупция по-прежнему наносят ущерб после многих лет попыток реформ.

В 2021 году бюджет Украины на оборонные закупки составлял 23 миллиарда гривен (838 миллионов долларов), в 2022 году увеличившись до 28 миллиардов гривен. Это большое увеличение по сравнению с 2014 годом, но ничто по сравнению с тем, что было потрачено Кремлем. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Россия тратит на такие закупки около 40% своего оборонного бюджета, превышающего 60 миллиардов долларов. Что в два раза больше в абсолютном выражении, чем Франция, Германия или Великобритания, не говоря уже об Украине.

Все наемные работники в Украине должны платить специальный сбор, который используется для увеличения расходов на оборону. В 2021 году он составил 28,6 миллиарда гривен, чего теоретически достаточно для увеличения закупок вооружений вдвое. Но деньги идут в общий налоговый фонд. Представитель Минфина сказал, что невозможно узнать, были ли они потрачены на оборону, здравоохранение или другие приоритеты.

Когда в декабре представитель Министерства обороны пришел в парламент со своим списком покупок на 2022 год, новости о наращивании российских войск уже появились. Но, по словам нардепа Сергея Рахманина, количество бронежилетов, которые хочет купить ведомство, - лишь половина от необходимого для нынешней численности войск, не говоря уже о резервах, которые будут призваны в случае вторжения России.

По словам Рахманина, из-за нехватки средств в списке не хватало ни винтовок, ни шлемов. Однако был запрос на очень дорогие вафельные полотенца и советское оборудование для обнаружения радиации, которое больше не имеет очевидной полезности.

"У меня возник вопрос: хорошо, допустим, завтра начинается война, а вам действительно нужны эти вещи?" - сказал Рахманин. В итоге полотенца и детекторы были удалены из списка.

Министерство обороны пообещало модернизировать свои процедуры, возложив вину за задержки с закупками на бюрократию и пообещав сократить количество секретных контрактов, чтобы снизить уровень коррупции.

Совет национальной безопасности и обороны также сообщил, что в конце декабря правительство создаст межведомственную рабочую группу для проверки поставок оружия и продовольствия военным в период 2017-2021 годов.

Сегодня Украина способна развернуть большую часть своих 205 000 действующих военнослужащих вместе с рабочим, хотя и зачастую устаревшим оборудованием. Унаследованная от Советского Союза оружейная промышленность разработала новые ракеты, беспилотные летательные аппараты и средства защиты от артиллерии с радиолокационным наведением.

Проблема в том, что правительство не закупило достаточно даже собственного нового оружия, чтобы противостоять России, пишет агентство.

Остается неясным, каковы намерения Путина, поскольку он одновременно ведет дипломатические переговоры с Байденом и наращивает военную мощь. Он неоднократно отрицал, что планирует вторжение.

Широкое развертывание в России стоит дорого, и его сложно поддерживать в течение длительного времени. В то же время, по словам директора исследовательской программы CNA Майкла Кофмана, список дипломатических требований Путина настолько обширен, что на его согласование могут уйти месяцы, если не годы.

"К настоящему времени ясно, что русские не думают, что они понесут огромные потери", - сказал он.

В любой операции Россия могла бы сначала использовать свои технологические преимущества, чтобы вывести из строя украинскую армию издалека, уничтожив ее военно-воздушные силы, взлетно-посадочные полосы, средства ПВО, склады боеприпасов и системы управления и контроля в результате заградительного удара, на который Украина практически не отреагирует, считает Кофман.

У украинских войск может быть мало шансов использовать свое хваленое американское противотанковое оружие "Джавелин" и вооруженные беспилотники, недавно приобретенные у члена НАТО Турции.

Во время своего визита в Вашингтон в ноябре министр обороны Алексей Резников сказал, что просил предоставить Украине высококачественное оборудование, которое понадобится Украине, чтобы начать устранение дисбаланса. Тем не менее, американские системы противоракетной обороны и противовоздушной обороны трудно быстро транспортировать и интегрировать для использования в Украине, даже если бы США приняли политическое решение настолько глубоко вовлечься в конфликт с Россией.

США заявляют, что с 2014 года они предоставили Украине военную помощь на сумму 2,5 миллиарда долларов, но она была предназначена для сдерживания боевиков на востоке Украины, а не для полномасштабного российского вторжения.

По мнению британского артиллерийского офицера в отставке и бывшего советника украинского парламента по военной реформе Глена Гранта, сейчас необходимо сосредоточиться на создании недостающих запасов продовольствия, боеприпасов и легкого транспорта.

"Цифры не имеют большого значения, жизненно важна способность поставить войска в нужное место с правильным оборудованием и в нужный момент. Скорость выгорания в крупной войне огромна, она превзойдет все, что происходило в 2014 году", - сказал Грант.

Ранее "Страна" приводила заявление Резникова о том, что Украина хотела бы получить от западных партнеров не только оборонительное, а и наступательное оружие.

Мы также писали, что власти Литвы в декабре изъявили готовность передать Украине летальное оружие.