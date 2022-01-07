Никакие решения касательно европейской безопасности, включая ответ на российские действия против Украины, не должны принимать без прямого участия Европейского Союза. Об этом 7 января в Париже заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ее слова приводит "Укринформ".

Один из журналистов заметил, что Евросоюз очевидно остается вне диалога между США и Россией о европейской безопасности.

"Одна вещь является очень ясной: никакие решения не будут приниматься без Европы. Например, Евросоюз очень вовлечен, когда речь идет о поддержке Украины. Я посетила Украину в октябре, мы доставили финансовую помощь в шесть миллиардов евро и мы являемся незаменимыми в обеспечении энергетической безопасности Украины. ЕС применил санкции против России в ответ на ее агрессию. Все это факты. Кроме того, мы имеем Нормандский формат с участием Франции и Германии", - отреагировала на реплику президент Еврокомиссии.

Она добавила, что сейчас ЕС сталкивается с большой напряженностью в соседстве, которая связана с военным давлением России на Украину и попытками Москвы запугать Молдову.

"Я очень довольна, что страна с большим политическим весом и опытом будет председательствовать в ЕС в такие сложные времена. Поскольку голос Франции громкий и четкий. Франция держит Европу очень близко к сердцу. Вместе с французским председательством мы будем учитывать будущую архитектуру европейской безопасности. Мы представим свое видение и предложения, над которыми уже работаем. Но, опять-таки, не будет никаких решений в этом смысле без участия Европы", - сказала фон дер Ляйен.

Она напомнила, что большинство европейских стран являются еще и членами НАТО, что важно в контексте обсуждения европейской безопасности и для диалога между Россией и США.

Как писала "Страна", ЕС в последнее время активизировался в направлении отношений между РФ и Украиной. Так, 5 января в Украину прилетал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он посетил Донбасс.

А сегодня Макрон заявил, что его страна совместно с ФРГ инициирует на протяжении следующих нескольких недель проведение встречи в Нормандском формате с целью поиска решений по урегулированию ситуации вокруг Украины.