Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что соглашение о "промышленном безвизе" с Евросоюзом не будет подписано в этом году.

Об этом она сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Нет. Я предлагаю вернуться к этому вопросу ближе к лету 2022 года, тогда я смогу назвать конкретные даты", - сказала Стефанишина, отвечая на вопрос, подпишет ли украинская сторона соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина-ЕС в текущем году.

По словам Стефанишиной, летом 2022 года будет завершаться работа миссий, которые оценивают готовность Украины к заключению соглашения, и после их завершения правительство сможет инициировать официальные переговоры.

"Но прежде чем завершится эта оценка и будут представлены рекомендации, процесс официальных переговоров мы не сможем инициировать. КРI который бы я устанавливала на 2022 год – это начало официальных переговоров. Они могут быть очень быстрые, если удастся построить политический консенсус в Еврокомиссии по этому соглашению", - заявила вице-премьер.

На уточняющий вопрос, допускает ли она возможность заключения соглашения в этом году, Стефанишина ответила отрицательно.

Соглашение АСАА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products) является признанием эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской. Подписание АСАА, или так называемого "промышленного безвиза", позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине вместо обращения к официальному представителю - резиденту Евросоюза, который обладает правом получить такой документ. Возможность подписания такого соглашения предусмотрена в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Напомним, евроинтеграционный законопроект №1068, который призван внедрить т.н. "промышленный безвиз" с ЕС, в Верховной Раде приняли еще в 2019 году.

