Европа находится на пороге континентальной газовой войны, которую начала Российская Федерация. На это указывает несколько показателей - цены на газ, запуск "Северного потока-2" и шантаж отдельных стран.

Об этом сообщила вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной в интервью "Радио Совобода".

"Мы на пороге реальной континентальной газовой войны, которую развернула Россия", - сказала она.

Стефанишина напомнила, что в прошлому году закончилось действие энергетической стратегии Российской Федерации. По ее словам, документ определял, что залежи газа являются одним из инструментов геополитического влияния.

"Сегодня проект "Северный поток-2" открывает поле для газовой битвы на континентальной Европе", - добавила она.

Стефанишина уточнила, что влияющими факторами стали и цены на газ, и запуск "Северного потока-2", и индивидуальный шантаж отдельных стран.

Она также акцентировала внимание на важности позиции европейских партнеров в этом вопросе.

"Если ЕС выступит с консолидированной позицией, то Россия уменьшит аппетиты", - утверждает она.

Ранее "Страна" сообщала, что российская компания "Газпром" начала заполнять газом первую нитку газопровода "Северного потока-2", о завершении строительства которого ранее сообщалось.

В Кремле допускают, что смена власти в Германии может повлиять на срок запуска газопровода "Северный поток-2", но не поставит процесс на паузу. При этом компания Nord Stream 2 AG заявляла, что газопровод "Северный поток - 2" планируется ввести в эксплуатацию до завершения текущего года.