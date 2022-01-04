Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассчитывает, что украинская сторона договорится о шестой программе макрофинансовой помощи Евросоюза в первой половине этого года.

Об этом она сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

"Это одна из наиболее стабильных финансовых программ, которая из года в год позволяет планировать соответствующие расходы на развитие. Кроме того, мы уже выстроили определенную практику согласования с Европейским Союзом условий получения каждого транша такой макрофинансовой помощи", - сказала Стефанишина.

По словам вице-премьер-министра, Украина выполнила все условия и получила средства в полном объеме в рамках предыдущей программы.

"Мы не имели представления, нужна ли нам шестая программа, когда подписывали соглашение о пятой программе, но сейчас мы точно можем сказать, что мы наладили понятный процесс взаимодействия с ЕС… Поэтому мы готовы к шестой программе… Мы надеемся, что следующая программа макрофинансовой помощи будет заключена уже в первой половине 2022 года", - заявила она.

Стефанишина добавила, что данная программа является понятным и стабильным механизмом получения средств.

Отметим, что макрофинансовая помощь - это кредиты, которые ЕС выделяет на благоприятных условиях соседним странам для поддержки их платежного баланса в условиях сложной экономической ситуации.

Ранее мы писали, что в конце октября прошлого года Украина получила второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро. Эти средства направили на финансирование расходов государственного бюджета и уменьшение негативных последствий пандемии COVID-19 на экономику.

Помимо этого, в середине декабря 2021 года совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине 300 миллионов евро на восстановление экономики.