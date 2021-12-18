В субботу, 18 декабря, совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине 300 миллионов евро на восстановление экономики. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Эти средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Согласно решению, деньги должны пойти на следующие реформы:

демонополизацию экономики и укрепление антикоррупционных институций;

развитие рынка земли и кредитного рынка;

укрепление системы социальной защиты для пожилых людей.

"Мы надеемся, что этот заем предоставит необходимую поддержку тем реформам, которые направлены на содействие более сильному и инклюзивному восстановлению", - сказал региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи.

Банк напомнил, что первый подобный кредит на 350 миллионов был утвержден в июне 2020 года для поддержки запуска земельной реформы и обеспечения роста аграрного сектора.

Всего с начала пандемии Всемирный банк предоставил Украине $2,3 миллиарда для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.

Напомним, несколько дней назад Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов. Средства направлены на помощь в борьбе с коронавирусом, в частности, на закупку вакцин.

До этого сообщалось, что Украина получила второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро. Эти средства собираются направить на финансирование расходов государственного бюджета и уменьшение негативных последствий пандемии COVID-19 на экономику.