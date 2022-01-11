Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который ранее объявил о завершении в стране основной миссии ОДКБ, сделал еще одно важное заявление, которое говорит о том, что эпоха первого президента страны Нурсултана Назарбаева в Казахстане окончена. Он сказал, что благодаря первому главе государства - Елбасы - в стране появились группа очень богатых людей.

Об этом президент Казахстана заявил на заседании нижней палаты парламент, во вторник, 11 января.

"Благодаря первому президенту - Елбасы (Назарбаеву - Ред.) в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд (народный). Кроме того, ожидаю активного участия от тех лиц, которые фактически обладая огромными средствами, остаются в тени", - сказал Токаев.

Также он раскритиковал социально-экономическую систему Казахстана.

"Обострилась проблема неравенства. За приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является неэффективной в его распределении. Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы", - заявил Токаев.

Напомним, 5 января Токаев отправил в отставку правительство, возложив на него ответственность за ситуацию с повышением цен на газ, что и послужило толчком к протестам. Вместе с тем, президент Казахстана вступил в должность председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял Назарбаев.

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