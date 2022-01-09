Пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай заявил, что Нурсултан Назарбаев добровольно передал пост главы Совбеза Касыму-Жомарту Токаеву. Об этом он сообщил Telegram-канал "ORDA".

"Все эти дни Назарбаев находился в Нур-Султане и оказывал поддержку главе государства. Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому он сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного ответа от руководства страны", - сказал он.

В то же время Укибай напомнил, что Токаев и Назарбаев были "по разные стороны баррикад", защищая свой народ.

"И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что в Нур-Султане ввели чрезвычайное положение (ЧП) с 5 по 19 января. Во время действия режима ЧП будет ограничен въезд и выезд из города, запрещены собрания, у физических лиц будет изъято оружие.

Кроме того, мы писали, что в Казахстане, в пригороде Алматы, вдоль трассы на Бишкек, ведутся боевые действия. По данным СМИ, в окрестностях поселка Райымбек, который расположен в пригороде крупнейшего города республики, несколько часов продолжается бой.