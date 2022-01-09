Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев рассказал о стабилизации положения в республике на сегодняшний день, влиянии Аблязова и внешнем вмешательстве.

Об этом Кошербаев сообщил в интервью YouTube-каналу "Соловьев.Live".

По словам дипломата, ситуация в республике стабилизируется, но остаются очаги террористической активности.

Ермек Кошербаев добавил, что в Казахстане не наблюдается фактов внешнего вмешательства в дела страны на государственном уровне. Если такие попытки и есть, то они происходят лишь на уровне идеологии.

Кроме того, по словам посла Казахстана, влияние Мухтара Аблязова на протесты преувеличено.

Казахстанский оппозиционер, бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов называл себя "лидером протестов" в Казахстане.

"Страна" разобралась в том, как связан казахстанский оппозиционер связан с Украиной.