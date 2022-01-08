Накануне своего ареста казахский криминальный авторитет "дикий Арман" весь в бинтах записал эмоциональное видео с русским матом о моральных качествах Аблязова и прочих лидеров казахской оппозиции.

Об этом говорится в видео, которое опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

"Я вышел на площадь один к своему народу, потому что я гражданин Казахстана, патриот своей республики. Я не боюсь своего народа и народ меня не боится. Просто провокаторы, черти, у которых духу не хватает, напали на меня сзади", - говорит "дикий Арман".

"Я был готов умереть за нашу независимость, за нашу республику, но не ради этого беспредела. Такие твари как Аблязов и другие, которые это все спровоцировали, они сидят во Франции или еще где, и им все равно, только по телевизору выступают и посылают на смерть свой народ", - добавил криминальный авторитет.

Напомним, что 37-летний Арман Джумагельдиев по прозвищу "дикий Арман" считается самым влиятельным криминальным авторитетом Казахстана. Еще более 10 лет назад он фактически подмял под себя все группировки на севере и в центре Казахстана.

Также считается, что он является одним из главных организаторов акций протеста в Казахстане и вооруженных нападений на силовиков. Также, по слухам, он пытался организовать нечто вроде "добровольческих батальонов".

Подробнее об Армане Джумагельдиеве, а также о том, как он связан с турецкими спецслужбами, можно прочитать здесь.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-советник Назарбаева заявил о тренировочных лагерях боевиков в горах Казахстана и обвинил КНБ в их сокрытии.

Также мы писали, что Мухтар Аблязов вновь назвал себя лидером казахских протестов и заявил о плане Путина "восстановить СССР".