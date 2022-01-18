Президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову с поручением пересмотреть вопросы, связанные с воинским учетом женщин. В частности по сокращению перечня специальностей и профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которым женщин берут на военный учет военнообязанных, учитывая реальные нужды обороны государства.

Об этом сообщают на официальном сайте Главы государства.

Это поручение Зеленский дал, рассмотрев петицию, которую 23 декабря 2021 года разместила на сайте президента гражданка Яна Рашевченко (обращение поддержали более 37 тысяч граждан).

Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» определено, что женщин, имеющих специальность или профессию, определенную в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к военной службе по состоянию здоровья и возрасту, берут на военный учет. Однако, по мнению президента, общественный резонанс вызвала "неудачная реализация" это нормы. А именно - слишком широкий новый перечень специальностей и профессий, по которым женщин берут на военный учет.

"Я обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, уделив особое внимание решению таких вопросов: существенное уточнение (сокращение) перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины берутся на военный учет военнообязанных, учитывая реальные потребности обороны государства;внедрение современных цифровых технологий в процедуры постановки на военный учет во избежание обязательного личного присутствия женщин при постановке на учет; урегулирование вопроса порядка прохождения медицинского осмотра при постановке на военный учет женщин», – написал Зеленский.

Также он поставил задачу решить вопрос применения "общественно приемлемых" подходов к административной ответственности за несвоевременную постановку на военный учет военнообязанных женщин до завершения процесса окончательного урегулирования упомянутой процедуры и определения тех профессий и специальностей, которые необходимы с точки зрения постановки женщин на военный учет.

Напомним ранее "Страна" писала, что женщин отправят в военкоматы по закону, который Владимир Зеленский подал для соблюдения стандартов НАТО.

Также, напомним, что Минобороны попало в скандал, после заявления, что идти в военкомат придется и беременным, и матерям с малолетними детьми.