Казахский Майдан в Украине: фитилем станет хлеб?

В Украине впервые прозвучало заявление о возможности повторения на нашей земле казахстанского сценария. Причем озвучил его не секретарь СНБО, глава СБУ или генпрокурор, а глава ассоциации "Укрхлебпром" Александр Васильченко.

При этом главный пекарь страны наверняка не имел в виду геополитическую составляющую казахского Майдана, приведшего к усилению позиций России в регионе. Его интерес скромнее: показать, что ошибочные действия власти могут привести к бунту, вызванному экономическими причинами.

Заявление сделано не случайно: по словам Васильченко, поставщики газа не выполняют решение Кабмина о выделении газа по льготным ценам для производителей продовольственных товаров, что ведет к неизбежному и существенному подорожанию хлеба, муки, молока и прочих продуктов питания первой необходимости.

По мнению главного пекаря, все это напоминает казахстанскую ситуацию, стартом для которой было двукратное подорожание сжиженного газа. Хотя на самом деле ситуация может сложиться даже похуже: без сжиженного газа прожить все-таки легче, чем без хлеба и молока.

Правда (и об этом уже не раз говорили эксперты), украинская специфика такова, что социально-экономические проблемы сами по себе не являются поводом для массовых выступлений – за последние годы можно вспомнить разве что газовые протесты зимы 2020-го, которые слишком массовыми не были и проходили только в регионах. Но, в конце концов, все когда-нибудь случается в первый раз.

Президентские выборы: почему Кличко не говорит "нет"

Виталий Кличко вчера заговорил на тему своего политического будущего. Не по своей воле (его прижали к стене журналисты) и очень осторожно, но мэр Киева прокомментировал информацию "Страны" о том, что его вызывали на Банковую и, так сказать, попросили не участвовать в президентских выборах.

Отвечая на этот вопрос, Кличко откровенно юлил – из чего стало ясно, что информация в общих деталях соответствует действительности. Если бы было иначе – мэр просто сказал бы "нет". А в данном случае было очевидно, что он просто не может сказать "да" без консультации с политтехнологами, хотя нутром понимает, что подтверждение для него выгодно с точки зрения технологий.

В самом деле, подобная информация не просто поднимает Кличко в глазах избирателя на уровень ведущих национальных политиков, но и показывает всем, что Банковая его боится. Лучшего не может пожелать ни один политик, имеющий амбиции на место Зеленского.

То, что у Кличко такие амбиции есть, он неоднократно демонстрировал, выступая на общеукраинские и даже внешнеполитические темы. Правда, не всегда удачно, но с этим уже ничего не поделаешь.

А то, что шансы у столичного мэра могут быть, несмотря на низкий общенациональный рейтинг, сомнению не подлежит. Наша политика в последние годы стала настолько бессистемной, что в ней нужны только две вещи: быть узнаваемым и оказаться в нужное время в нужном месте. С узнаваемостью у Кличко проблем нет, а второе – это уже задача политтехнологов. Причем не такая уж и сложная.

Данилов дискредитировал санкции

Секретарь СНБО Алексей Данилов, сам не желая того, подтвердил, что у Банковой не было законных оснований вводить санкции против большинства граждан и компаний, которые подверглись репрессиям со стороны власти. В том числе – и против "Страны".

Отвечая на вопрос журналистов, какие юридические основания существуют для введения санкций против украинских граждан, Данилов сослался на то, что в законе "О санкциях" при перечислении тех, к кому они могут применяться, есть запятая, после которой записана фраза "и тому подобное". То есть, по мнению секретаря СНБО, санкции могут вводиться по отношению ко всем, кто, по мнению власти, "угрожает нацбезопасности".

Однако подобное оправдание решений СНБО и указов президента на самом деле стало обвинением в их адрес. Поскольку ничего подобного в законе о санкциях нет. Там, где в качестве адресатов перечисляются иностранцы и лица без гражданства, последними записаны "субъекты, осуществляющих террористическую деятельность". После чего стоит точка.

А это означает, что никаких других оснований, кроме обвинения в террористической деятельности, для санкций в отношении украинских граждан не существует. Больше того, обвинение должно быть доказанным (то есть, через вступивший в силу приговор суда), поскольку закон говорит о субъектах, однозначно осуществляющих такую деятельность, а не о тех, кого подозревают в ней.

Собственно, уже после такого "разъяснения" от секретаря СНБО Верховный суд может спокойно принимать решение об отмене всех санкций, введенных указами президента на основании решений Совбеза. Поскольку даже если секретарь СНБО не знает ни одной нормы, разрешающей их введение, это означает одно: таких норм просто нет.

Телеканалы выбирают русский

Впервые после Нового года дал о себе знать Нацсовет по телевидению. И, естественно, по теме новогодних праздников. Почему только спустя 13 дней – это осталось без объяснения, но факт остается фактом: Нацсовет высказал озабоченность новогодней программой целого ряда телеканалов и пообещал им проверки.

Причина одна: явное преобладание русскоязычного контента в праздничном эфире. Причина, кстати, тоже не новая, но сами теленадзиратели признали: такого количества жалоб на нарушение языкового законодательства они не получали уже давно.

Насколько справедливы жалобы – сказать сложно. Но очевидное отрицать нельзя: эфиры всех топ-каналов в новогоднюю ночь были преимущественно русскоязычными. И это не может не привести к определенным выводам.

Ночь с 31 декабря на 1 января – это суперпраймтайм. Сколько бы ни было значимых событий в течение года, новогодняя программа остается для телеканалов главным эфиром всех 365 дней, – ведь для них сверхактуальна формула "как год начнешь – так и проведешь".

И вот для этого суперпраймтайма все ведущие каналы, не сговариваясь, выбрали русский язык. Причем не по политическим соображениям, а чисто по коммерческим: каждый понимал, что "недобор" русскоязычного контента (как правило, более качественного) у него приведет к тому, что зрители просто уйдут на другой канал. И здесь уже не имели значения квоты – имела значение только конкуренция.

Так что рыночный барометр показывает: языковую ситуацию в Украине не изменили никакие драконовские меры порошенковского закона. Да и не смогут изменить, потому что то, что заставляют делать из-под палки, всегда проигрывает.

Ракеты снова поедут на Кубу?

Остров Свободы снова может стать местом регулярных командировок для россиян. И не только один: вчера замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская власть не исключает размещения российских войск на Кубе и в Венесуэле.

Нет сомнения в том, что подобная идея всплыла в умах российских политиков и военных в связи с воспоминаниями о Карибском кризисе 1962 года, когда СССР сначала разместил ракеты на Кубе, а потом – по договоренности с Штатами – их вывел, обменяв на вывод американских ракет из Турции.

Ядерное оружие под боком у США и вообще в Западном полушарии – это едва ли не главный кошмар американцев в последние 60 лет. И на самом деле неважно, собираются русские его там размещать или нет – важно, что они публично говорят об этом. Таким образом российское руководство вступило в игру по нагнетанию международной обстановки, которую уже почти полгода ведет Белый дом.

Причем пример с Кубой и Венесуэлой – не единичный. Тот же Рябков заявил, что "военные специалисты уже предлагают президенту РФ Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины". То есть россияне, которые еще три месяца назад жестко опровергали военные планы в отношении Украины, теперь заявляют, что такие планы (пусть даже не утвержденные) существуют.

Все это хорошо укладывается в контекст того, что происходило на женевском и брюссельском саммитах, где звучали жесткие предложения от Москвы и не менее жесткий отказ от Брюсселя. Обе стороны – и российская, и американская – теперь уже синхронно продолжают нагнетать международную обстановку – для того, чтобы однажды ее разрядить с помощью двустороннего договора. Который, возможно, уже согласован.