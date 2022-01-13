Заместитель министра иностранных дел России Сергеяя Рябков не исключил возможности размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и Венесуэле в случае провала переговоров с США по гарантиям безопасности, которые в Кремле назвали неудачными.

Об этом он заявил в интервью RTVi.

"Я не хочу ничего ни подтверждать, ни исключать", - сказал Рябков, отвечая на вопрос о возможности такого развития событий.

По его словам, все зависит от того, как будут действовать американские коллеги.

"..Президент России многократно высказывался, в том числе и по этой теме: какие могут быть меры, например, по линии российского военно-морского флота, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного давления на нас", - добавил Рябков.

Замглавы российского МИД также добавил, что РФ не хочет роста напряжения между странами, "дипломаты должны договориться".

Напомним, сегодня в Вене прошел третий раунд переговоров США и РФ, на котором рассматривали российские предложения по безопасности.

Также мы писали, что после переговоров России с США и НАТО по вопросам безопасности Сергей Рябков предостерег Украину и ее западных партнеров от военного решения проблемы Донбасса.