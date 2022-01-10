Заместитель главы МИД России Сергей Рябков после первого дня переговоров в Женеве между РФ и США по вопросам гарантий безопасности не ответил прямо на вопрос, что будет, если переговоры провалятся.

Однако, Рябков сказал, что в таком случае может возникнуть угроза безопасности для всего европейского континента, а также для стран-членов НАТО.

"Могу сказать, что очень не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО во главе с США совершат такую ошибку (имеется в виду провал переговоров - Ред.). И вновь будут действовать в ущерб собственной безопасности и безопасности всего европейского континента", - заявил заместитель главы МИД РФ.

Также он заявил, что понимание о возможности договориться возникнет после встреч с НАТО и ОБСЕ.

Но при этом уже, по его словам, "есть база для достижения договоренности по гарантиям безопасности".

Напомним, что в Женеве завершились 8-часовые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.

На переговорах России и США 10 января в Женеве, посвященных вопросам гарантии безопасности, РФ представлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, а лицом Штатов выступила первый замгоссекретаря Венди Шерман.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия представила проект договора с США по гарантиям безопасности. Москва требует гарантий нерасширения НАТО на восток.

Также мы писали, что глава МИД России Сергей Лавров озвучил действия России в случае отказа США от предложений по гарантиям безопасности.