Глава ассоциации "Укрхлебпром" Александр Васильченко заявил, что поставщики газа не выполняют требование правительства Украины, согласно которому для производителей еды должны быть льготы на голубое топливо. В связи с этим он напомнил о массовых протестах в Казахстане, которые вспыхнули в начале января из-за высоких цен на газ.

Об этом он заявил в комментарии изданию Delo. ua.

Васильченко пояснил, Кабмин Украины в конце декабря прошлого года принял постановление, которое вводит льготные цены на газ для производителей социально значимых продовольственных товаров. Однако, по его словам, его не выполняют поставщиками голубого топлива "из-за выдуманных причин". Васильченко заявил, что хлебозаводы и другие производители социально значимых продуктов питания до сих пор не получили контракты на покупку газа по льготной цене.

Глава "Укрхлебпром" также рассказал, что "ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую". По его словам, предприятия каждый день теряют миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства.

Кроме того, в связи с миллионными потерями Васильченко напомнил о массовых митингах в Казахстане, которые начались из-за повышения цен на голубое топливо.

"К чему может привести подобное бездействие правительства в отношении социально значимых проблем, мы уже увидели на примере Казахстана, когда премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ тем, что это рыночная ситуация", - сказал он.

Напомним, днем ранее на заседании Кабинет министров Украины решил вопрос о предоставлении льготных цен на газ для предприятий пищевой промышленности, который предприятиям пообещали уладить еще в конце 2021 года. Максимальная прибавка до конца апреля составит 24%.В льготный список попали производители муки, пастеризованного молока жирностью 2,5%, пшенично-ржаного хлеба, батонов, куриных яиц, курятины и подсолнечного масла.

Также мы сообщали, что украинские хлебозаводы обещали подорожание хлеба из-за высоких цен на газ уже в январе.